Телефонные друзья Путина: Шольц вслед за Макроном заявил, что продолжит диалог с "фюрером"

Канцлер Германии Олаф Шольц вслед за президентом Франции изъявил четкое желание продолжить дипломатический диалог с российским диктатором Владимиром Путиным.
Канцлер Германии объяснил свою позицию тем, что он считает переговоры с Путиным необходимыми.
Об этом Олаф Шольц заявил во время встречи с гражданами в немецком городе Эссене, пишет T-Online.
Немецкий канцлер заметил, что неоднократно проводил телефонные разговоры с главой Кремля и даже имел с ним личную встречу в Москве.
"И я говорю четко, что продолжу это делать (проводить переговоры – ред.)", – заявил Шольц.
Также о продолжении телефонных разговоров с Путиным заявил и французский лидер Эммануэль Макрон. Президент Франции отметил, "мы не должны поддаваться какой-либо ложной морали, которая сделает нас бессильными. Работа дипломата — разговаривать со всеми, особенно с людьми, с которыми мы не общаемся".
Напомним, после длительного перерыва 19 августа президент Франции Эммануэль Макрон снова позвонил по телефону российскому диктатору Владимиру Путину. Во время разговора стороны обсудили вопросы Запорожской АЭС и российской войны в Украине.
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