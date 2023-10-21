Телефонный звонок из шкафа: 6-летний мальчик в Израиле звал медиков к своим родным, которых убили боевики ХАМАСа

Испуганный мальчик сообщил, что его мама, папа и два брата "почему-то лежат на полу и ни на что не реагируют".

В Службе скорой помощи Израиля рассказали о десятках вызовов, которые они получали в первые часы нападения боевиков ХАМАС 7 октября. Один из диспетчеров до сих пор плачет, вспоминая звонок 6-летнего мальчика.

Об этом сообщает израильское издание Vesty.

"Он сказал, что звонит из шкафа, а его мама, папа и два брата почему-то лежат на полу и ни на что не реагируют. Мальчик умолял поскорее отправить скорую. Я посоветовал ему продолжать сидеть в шкафу и обманул, что помощь скоро прибудет ", — рассказал Адар Гершони.

В тот день он дежурил в диспетчерской города Кирьят-Оно, который является частью Тель-Авивовского мегаполиса.

"На самом деле я уже знал, что десятки отправленных нами по вызовам "скорых" не могут пробиться к раненым из-за блокпостов, установленных для сдерживания атаки ХАМАС", — добавил он.

Диспетчеры скорой также рассказали, как звонили родители и плакали в трубку, сообщая, что их дети умирают. Некоторые звонили по телефону и говорили шепотом, чтобы не услышали боевики, были случаи, когда люди умирали прямо во время звонка.

Звонили как сами раненые, так и сообщавшие о них. Первые звонки касались огнестрельных ранений.

Напомним, сотни тел израильтян оставались неузнанными спустя 10 дней после нападения ХАМАСа. В больницах на столах разложена куча костей – некоторые из них обуглены. Эксперты пытаются идентифицировать погибших.

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