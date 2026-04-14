Telegram сильнее ФСБ?: почему в РФ притормозили интернет-репрессии

Bloomberg выяснил, почему Кремль решил не спешить с блокировкой Telegram и как это связано с падением доверия Путину

Реклама

Реакция общественности на усиление интернет-ограничений в России, в частности, на популярный сервис Telegram, заставляет Кремль переосмыслить свою инициативу на фоне опасений, что эти репрессии вредят поддержке Путина.

Об этом пишет Вloomberg.

По словам людей, знакомых с обсуждениями, настаивание российской ФСБ на усилении контроля побудило некоторых высокопоставленных должностных лиц предупредить о политических и экономических рисках, связанных с запретом доступа в Интернет. Это, по всей вероятности, замедлит репрессии, позволив Telegram продолжать функционировать в России, сказали источники издания.

Реклама

Неясно, как далеко путинский режим в конечном счете намерен зайти в ограничение доступа к интернету. Однако недовольство ежедневными неудобствами для людей, привыкших полагаться на цифровые услуги, может усугублять падение рейтинга Путина.

По данным соцопроса, с января уровень доверия к Путину снизился более чем на восемь процентных пунктов и составил 67,8%. В начале марта он достиг самого низкого уровня с начала войны.

Это проблема для Кремля, который стремится руководить настроениями в обществе накануне парламентских выборов, запланированных на сентябрь. И это подрывает официальную версию, что общество по-прежнему единодушно поддерживает Путина в войне с Украиной.

«Блокировка наиболее заметна среди относительно активных, обеспеченных слоев населения крупных городов, которые и так были недовольны правительством… Это в меньшей степени влияет на настроения лояльного Путину электората, который смотрит телевизор», — сказал Денис Волков, глава московского социологического центра «Левада», чьи показатели пока не показывают.

Реклама

Напомним, российские власти начали неустанную кампанию против платформ социальных сетей, включая YouTube, Facebook, WhatsApp и Instagram, в рамках усилий по подавлению инакомыслия с момента приказа Путина начать полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году. Совсем недавно они побуждали россиян перейти на государственное «суперприложение» под названием Max, созданное по образцу китайского WeChat, в том числе путем строгого ограничения доступа к Telegram.

Масштабные перебои с мобильным интернетом, продолжавшиеся неделями в Москве, также вызвали возмущение в марте, поскольку власти, похоже, испытывали дополнительные средства контроля над онлайн-инфраструктурой страны. Кремль оправдывал перебои мерами безопасности.

Также были сделаны попытки ограничить использование россиянами виртуальных частных сетей или VPN, которые помогают им обходить запреты на заблокированный контент.

Ранее президент Зеленский назвал два «непопулярных решения», к которым Кремль готовит россиян, вводя тотальную цензуру.