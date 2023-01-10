Телеканал "Дождь" получил лицензию на вещание в одной из стран Европы

Российский телеканал "Дождь" получил лицензию на вещание сроком на пять лет.

Российский оппозиционный телеканал "Дождь" получил лицензию на вещание в Нидерландах сроком пять лет.

Об этом сообщил местный медиарегулятор Commissariaat voor de Media.

Объявление с информацией на сайте национального регулятора страны датировано 22 декабря 2022 года.

"Медиарегулятор дает разрешение TVR Studios BV предоставлять услуги коммерческого телевизионного вещания как коммерческому медиаучреждению через программный канал под названием TV Rain", — говорится в сообщении.

Компания TVR Studios BV, зарегистрированная в Амстердаме, подала заявку на получение лицензии на вещание еще 6 декабря 2022 года. Лицензия на вещание в Нидерландах позволит "Дождю" возобновить трансляцию в кабельных сетях стран Европейского Союза.

Скандал с телеканалом "Дождь"

На российском телеканале "Дождь" в одной из программ ведущий Алексей Коростелев заявил о помощи в оснащении мобилизованных оккупантов, воюющих против Украины.

Впоследствии ведущего Коростелева уволили.

Уже 6 декабря национальный совет по электронным СМИ Латвии решил аннулировать лицензию канала "Дождь". Впоследствии такое же решение было принято в Литве и Эстонии.

Миграционная служба Латвии также заявила, что "Дождь" должен объяснить, чем будут заняты их сотрудники в стране после аннулирования лицензии и закрытия канала.

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