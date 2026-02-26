Телеканалы Грузии распространяют ложь о войне в Украине

Война в Украине

Великобритания ввела санкции против двух проправительственных телеканалов Грузии — Imedi TV и POSTV — из-за распространения дезинформации о войне России против Украины.

Об этом сообщает Reuters.

Ограничения стали частью нового британского пакета санкций к четвертой годовщине полномасштабного вторжения РФ, который охватывает в целом 297 организаций.

Санкции предусматривают замораживание активов и имущества вещателей в Великобритании, а также запрет их владельцам управлять британскими компаниями.

В Лондоне заявили, что телеканалы распространяли ложные нарративы о войне, которые подрывают поддержку Украины и ставят под сомнение ее территориальную целостность.

В частности, канал Imedi транслировал месседжи о якобы «нелегитимности» украинской власти и изображал Украину как «марионетку Запада» — типичные кремлевские пропагандистские тезисы.

До недавнего времени владельцем телеканала Imedi был Ираклий Рухадзе, гражданин США грузинского происхождения, проживающий в Великобритании.

Рухадзе в этом месяце продал свои акции компании под названием Prime Media Global, а нынешнее руководство канала получило половину акций, согласно сообщению на веб-сайте Hunnewell Partners, частной инвестиционной фирмы, одним из основателей которой является Рухадзе.

Основатель POSTV Шалва Рамишвили осудил это решение в своей заметке в Facebook и предположил, что Лондон действовал так, «потому что мы не говорим, что Украина побеждает Россию».

Когда-то Грузия была одним из самых демократических и прозападных государств-преемников Советского Союза, но с начала войны в Украине она стала все более авторитарной и углубила экономические связи с Россией.

Напомним, недавно спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не проявляет благодарности к его стране. В то же время он напомнил, что именно это говорил об украинском лидере американский президент Дональд Трамп.

В ответ на заявление главы грузинского парламента председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук выступил с жесткой реакцией. Он подчеркнул, что Украина нуждается в реальной поддержке, а не в поучениях.