Телеведущий канала Соловьева назвал Захарову "пьяной шм*рой": реакция пропагандиста

Телеведущий канала "Соловьев Live" Евгений Сатановский назвал Марию Захарову "пьяной шм*рой" за ее антиизраильские высказывания.

Цитата прозвучала во время беседы Сатановского с израильским журналистом на его YouTube-канале.

Как известно, Сатановский вел на "Соловьев Live" авторскую передачу "Армагеддоныча". Его представляли как эксперта по израильской и ближневосточной политике.

17 октября на YouTube-канале журналиста Александра Вальдмана вышло интервью Сатановского, в котором он, в частности, заявил, что "сильно спившийся заместитель министра [иностранных дел РФ Михаил] Богданов бухал, как не в себе".

"А вот Маша Захарова, которая евреев не очень и любит, а Израиль вообще терпеть не может. Особенно она это и не скрывает. Еще одна сильно выпивающая шм*ра, которая у нас тем не менее спикер МИД", — сказал тогда Сатановский.

Сам пропагандист Соловьев сразу отреагировал на ситуацию. Он поспешил извиниться за слова телеведущего и назвал "несправедливым" то, как Сатановский оскорбил "уважаемых дипломатов". Соловьев заявил, что после такого больше не может продолжать "профессиональное общение" с Сатановским и уволил его с работы.

Напомним, депутат российской Госдумы Андрей Гурулев заявил о необходимости если не изолировать, то уничтожить 20% населения России, не поддерживающего власть.

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