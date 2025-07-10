Тело фермера нашли внутри гигантского питона: жуткие детали трагедии

Индонезии питон съел мужчину / Иллюстративное изображение

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В селе Маджапахит в Индонезии произошло шокирующее событие 63-летний фермер по имени Ла Ноти, пропавший на плантации, был найден мертвым в брюхе восьмиметрового питона.

Об этом сообщило индонезийское издание Antara.

История, напоминающая сценарий фильма ужасов, развернулась в Южном Бутоне. Ла Ноти, местный фермер, отправился на свою плантацию, но так и не вернулся домой. Встревоженные соседи, с которыми ему предстояло встретиться, узнали от родственников, что мужчина исчез, и немедленно отправились на его поиски.

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Вблизи хижины исчезнувшего фермера был припаркован его мотоцикл, но самого Ла Ноти нигде не было.

Подозрение мгновенно охватило жителей села. Вооружившись ножами, они поймали восьмиметровую рептилию и, исполненные ужаса и решимости, разрезали ее брюхо. Их худшие опасения подтвердились: внутри гигантской змеи было обнаружено тело пропавшего Ла Ноти.

Как отмечает издание, вероятно, питон напал на фермера, когда тот кормил цыплят на своей плантации. Поскольку мужчина был безоружным, у него не было шансов против такой огромной и быстрой змеи.

Местные власти подтвердили, что это первый подобный инцидент в этом районе. Однако, как оказалось, в других регионах Индонезии нападения питонов на людей случались и раньше. Особенно в сезон дождей эти хищники пробираются на плантации, чтобы подстрелить скот, и время от времени их жертвами становятся и люди. Этот инцидент стал трагическим напоминанием об опасностях, подстерегающих людей в дикой природе.

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Напомним, в Индии леопард ворвался на свадебную вечеринку . Три человека получили травмы в результате давки и нападения хищника.