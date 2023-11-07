"Тело ищут и не могут найти": под Авдеевкой погиб известный российский неонацист-убийца

Неонацист сидел за убийство "по мотивам национальной ненависти". Оттуда отправился на войну.

Под Авдеевкой погиб российский неонацист 37-летний Максим Аристархов – соратник известного идеолога неонацизма и видеоблогера Максима Марцинкевича (прозвище Тесак).

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ со ссылкой на информацию сестры Аристархова.

Аристархова приговорили к 16 годам по делу о двойном убийстве "по мотивам национальной ненависти".

Под Авдеевкой погиб российский неонацист Аристархов Фото: скрин

Из колонии он отправился на войну и погиб под Авдеевой.

"Тело ищут и не могут найти. Мы долгое время искали, потому что он перестал выходить на связь. Его сослуживцы, которые были с ним в отряде, рассказали, что в них прилетел кассетный боеприпас. Два человека оказались в больнице после прилета., а мой брат погиб", — сказала сестра Аристархова.

Аристархов находился в отряде "Шторм Z".

За что сидел Аристархов

27 июля прошлого года Митищинский городской суд Подмосковья приговорил Аристархова к 16 годам колонии, а его соратника Сергея Маршакова – к 17 годам.

По информации следствия, в апреле 2007 года они получили от участников неонацистской группировки приказ найти место для убийства двух людей "неславянского происхождения", а затем заманили их в лесополосу под Москвой и убили.

"На видео двое мужчин в масках на фоне нацистского флага отрезают голову одному человеку и стреляют в затылок другому", — говорится в материалах следствия.

По этому делу допрашивали и Тесака.

Российский неонацист Тесак Фото: Коммерсантъ

Добавим, что осужденный на 10 лет по делу об ультраправом движении "Реструкт" Марцинкевич был найден мертвым в СИЗО в сентябре 2020 года. По версии следствия, он совершил самоубийство, признавшись в причастности к двум двойным убийствам. В одной из предсмертных записок он отказывался от этих показаний.

Напомним, 29 октября разъяренные протестующие в Махачкале с флагами Палестины захватили аэропорт в поисках евреев, якобы прилетевших из Израиля.

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