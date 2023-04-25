Тело нашли в пасти аллигатора: в США мужчина зарезал жену и утопил сына

Полиция Флориды заявила, что малыша Тайлена Мосли, которого нашли в пасти аллигатора, утопил его отец.

В США муж жестоко убил свою жену, а затем утопил собственного сына в озере.

Судмедэксперт из округа Пинеллас, штат Флорида, подтвердил, что двухлетний Тайлен Мосли умер от утопления, сообщает Mirror.

Тело мальчика нашли в озере Маджоре, примерно в 10 милях от квартиры, где проживала его мать. Полиция сразу утверждала, ребенка либо утопили в озере, либо бросили в водоем уже мертвое тело.

Для поиска пропавшего мальчика были привлечены собаки, беспилотники, федеральные и государственные правоохранительные органы.

Правоохранители заявили, что тело ребенка обнаружили в челюстях аллигатора 31 марта после того, как он исчез накануне. Начальник полиции Энтони Холловей сказал, что детектив выстрелил и убил аллигатора, чтобы тело можно было достать.

Также полиция нашла убитой мать ребенка 20-летнюю Пашуни Джеффри, тело которой было найдено в ее квартире с более чем 100 ножевыми ранениями. Согласно сообщениям, на полу ванной комнаты был найден кровавый отпечаток обуви с эмблемой Gucci.

Полиция задержала подозреваемого Томаса Мосли, обвиняемого в убийстве своего сына и матери мальчика.

Его арестовали после того, как он приехал в больницу с ранениями на руках, и полиция утверждала, что его травмы "совместимы с травмами, вызванными скольжением лезвия ножа во время нападения".

29 марта Мосли прибыл в дом своей матери около 21:00 с "серьезными рваными ранами обеих кистей и рук, которые совместимы с травмами, вызванными скольжением при нападении с ножом".

В последний раз госпожа Джеффри и Тайлена видели 29 марта около 17:30. На следующий день семья Джеффри вызвала службу социального обеспечения, когда они не смогли с ней связаться.

Соседи сообщили, что 29 марта в 20:30 слышали шум в квартире, но полицию никто не вызвал.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киевской области раскрыто резонансное преступление – убийство парня, части тела которого были найдены в разных территориальных общинах Бучанского района. Убил и расчленил тело новолуния его же отец.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Харькове мужчина сломал шею своему коллеге, находившемуся у него дома в гостях, после чего расчленил его.

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