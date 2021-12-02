Тело "отключалось": у 3-летней девочки отказывают органы из-за редкой болезни, вызванной COVID-19 (фото)

Протестировать ребенка не могли длительное время, потому что он страдает аутизмом.

В Северной Ирландии в городе Белфаст 3-летняя девочка с аутизмом после перенесенного коронавируса страдает органной недостаточностью.

Об этом пишет The Mirror.

Натали Берри и ее партнер Джо получили положительный результат на коронавирус, а их дочь Анджелина сначала чувствовала себя хорошо, а затем заболела и попала в реанимацию с детским мультисистемным воспалительным синдромом (PIMS). Дети с PIMS могут страдать такими симптомами, как лихорадка, боль в желудке, диарея, рвота, сыпь, холодные руки и ноги и красные глаза.

"Мы прошли всю изоляцию, и Анджелина была в изоляции с нами, но она страдает аутизмом и не проходила тестирования. Через шесть недель у нее появились симптомы, похожие на простуду, грипп, и в течение недели они становились значительно хуже. Она стала действительно вялой, не могла есть, не могла пить, не спала, но не могла двигаться или открывать глаза", — сказала Натали Берри.

Натали отвезла Анджелину в больницу через несколько дней после появления симптомов, но ее отправили домой, поскольку врачи считали это вирусным.

"Поскольку она страдает аутизмом, они не смогли провести с ней никаких тестов в первый первый день. Ее кровяное давление зашкаливало, но они думали, что это произошло из-за того, что она была в стрессе. Я знала, что она не была собой и что с ней что-то не так. Она была больна", — вспоминает мать.

Затем врачи узнали, что Анджелина имела лихорадку и инфекцию мочевыводящих путей, а позже у нее также была PIMS, которая описывается как таковая симптомы, как болезнь Кавасаки.

"Потом состояние ее ухудшилось... ее органы вышли из строя. Она пролежала в больнице больше двух недель. Она пролежала в палате несколько дней, а затем ее состояние ухудшилось, поэтому ее срочно отправили в реанимацию", — рассказывает женщина.

По словам матери, трехлетнему ребенку дали кровь пациента с коронавирусом, но положительных изменений не последовало. Женщина говорит, что тело ее дочери отключалось.

Анджелина с тех пор страдает от выпадения волос и изменений в поведении и часто посещает вирусолога и кардиолога.

По данным Королевского колледжа педиатрии и здоровья детей, у большинства детей коронавирус протекает бессимптомно или имеют легкие симптомы, "но врачи видели очень небольшое количество пациентов с необычным состоянием, которое считается может быть связан с вирус."