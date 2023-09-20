Тело превратилось в скелет: у границы Румынии нашли труп украинца (фото)

На территории Румынии недалеко от границы с Украиной нашли тело 35-летнего украинца. Тело, одетое в теплую одежду, пролежало там долгое время и превратилось в скелет. Погибший мужчина, вероятно пытался незаконно пересечь границу в Румынию по горному маршруту.

Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.

На тело случайно наткнулся турист. Оно было в труднодоступных горах напротив участка отдела пограничной службы "Шибены" (Ивано-Франковская область).

Остатки тела 35-летнего украинца

Остатки тела 35-летнего украинца

Предварительно установлено, что погибший был жителем Запорожья 1988 года рождения.

Пограничники отметили, что с начала полномасштабной войны – это уже 24 зафиксированный случай, когда украинский мужчина призывного возраста погиб на границе со странами Евросоюза.

Предыдущие 23 были обнаружены на границе с Румынией и Венгрией в Закарпатье, из них 19 – возле реки Тыса.

"Обычно они пытались нелегально попасть в страны, где нет войны и, по иронии судьбы, погибали во время такого путешествия. Кое-где опасный маршрут за большие деньги предлагают преступники, которые наживаются на организации незаконного перемещения лиц через границу. Такие случаи свидетельствуют о том, что незаконный путь через границу, достаточно опасный", — говорится в сообщении.

Напомним, СБУ задержала в Черкассах мужчину, требовавшего из семей погибших воинов ВСУ деньги (фото).

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