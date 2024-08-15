Тело пропавшего мужчины нашли через 10 лет за холодильником: что с ним произошло (фото, видео)

Обстоятельства смерти сбивают с толку как его близких, так и следователей.

В 2019 году в США нашли тело мужчины, бесследно исчезшего за 10 лет до этого.

Об этом пишет LADbible.

Тогда группа рабочих была занята снятием полок и морозильников из закрытого магазина No Frills в Каунсил-Блаффс, штат Айова. Супермаркет был закрыт в 2016 году и, наконец, был очищен, когда группа обнаружила человеческие останки, застрявшие в щели за одним из холодильников.

Благодаря ДНК-тесту родителей, тело было идентифицировано как принадлежащее Ларри Эли Мурильо-Монкаде, мужчине, пропавшему без вести в 2009-м.

Это означало, что он был мертв в магазине в течение семи лет, пока он работал, и спустя еще три года после того, как он закрылся навсегда.

Следователи не обнаружили никаких признаков убийства или подозрительной активности и пришли к выводу, что Ларри проскользнул в 45-сантиметровую щель между холодильником и стеной и оказался там в ловушке.

Ларри Мурильо-Монкаде / Фото: Council Bluffs Police Department

Родственники мужчины сообщили о его исчезновении на следующий день после Дня благодарения в 2009 году, заявив, что во время вьюги он поссорился с родителями и ушел из дома босиком. Одежда на теле соответствовала описанию, данному во время его исчезновения.

Ларри работал в магазине, и бывшие работники сказали, что для сотрудников было обычным делом забираться на верхние части холодильников, чтобы наполнить их продуктами.

Холодильник был высотой около 3,6 метра, и любые попытки 25-летнего мужчины позвать на помощь были бы заглушены шумом холодильного агрегата. Его смерть была признана несчастным случаем.

Имитация произошедшего с Ларри показывает, насколько ужасно было бы застрять по ту сторону холодильника без выхода и чтобы его никто не слышал.

Stuck Behind Fridge For Ten Years pic.twitter.com/AAcxVd9xCq — Zack D. Films (@zackdfilms1) Август 11, 2024

Со своей стороны, отец Ларри – Виктор Мурильо – рассказал о своей реакции на исступленную новость.

"Мы отправились на его поиски, моя жена и я", — вспомнил мужчина местному новостному агентству KETV после того, как было сделано открытие. "Еще один друг пришел мне на помощь. Мы встали рано и ничего не смогли найти. Казалось, что земля полностью поглотила его".

Рассказывая о том, как правда о случившемся с его сыном повлияла на него, Мурильо добавил: "У нас голова идет кругом, когда мы узнаем об этом после столько лет, и это удручает. Это причиняет нам сильную боль".

Некоторые сомневались в этой ужасной истории, спрашивая, как люди могли не почувствовать запах тела Ларри, если он провел целое десятилетие в ловушке за холодильником. Однако то, что с ним произошло — чистая правда, и его тело несколько лет пролежало за холодильником, тогда как магазин был открыт и работал, а люди проходили прямо мимо того места, где он находился. То, что его не нашли в течение 10 лет, а его тело обнаружили только когда магазин зачищали, показывает, как трудно было его найти.

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Работники магазина, выполняющие схожие с Ларри обязанности, поделились на Reddit своими теориями о том, почему никто не замечал вонь. Один из пользователей социальных сетей предположил, что не заметить резкие запахи в таких помещениях, как супермаркет, гораздо проще, чем вы думаете.

Как продавец продуктов, я могу точно сказать, что магазины и подсобные помещения продуктовых магазинов постоянно полны различных ужасных запахов. Иногда это старые молочные продукты, иногда мусор, и если бы в одном из моих магазинов оказался труп, я бы, пожалуй, не задумывался бы об этом запахе. Я прекрасно понимаю, как это случилось, как бы грустно и тяжело это не было вообразить!" – написал он.

Другой пользователь Reddit повторил эту мысль, объяснив, что многие люди "недооценивают, насколько отвратительны на самом деле большинство магазинов" и какие сильные запахи в них царят: "Я много лет работал приемником на складе и выработал иммунитет даже к неприятным запахам. Крысы постоянно заползали в коробки и ящики и умирали, а я был последним, кто об этом узнал. Так что, как ни печально, эта история меня нисколько не удивила".

Напомним, жуткая симуляция показала, что произойдет с человеческим телом без скафандра в космосе. Произошедшее шокировало зрителей.

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