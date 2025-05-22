"Родина-мать зовет"

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В российском Волгограде 22 мая во время экскурсии внутри монумента «Родина-мать зовёт» внезапно скончался 68-летний Николай Чесноков — ректор Московской государственной академии физической культуры.

Об этом сообщают РосСМИ.

По предварительным данным, Чеснокову стало плохо во время подъема по узкой внутренней лестнице скульптуры, имеющей сложную конструкцию с ограниченным пространством. Собравшиеся пытались оказать ему первую помощь, однако спасти жизнь не удалось — медики констатировали смерть еще до прибытия «скорой».

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Местный Следственный комитет России сообщил, что идет проверка обстоятельств смерти. Предварительно установлено, что преступного характера событие не носит.

В то же время, по данным российских Telegram- каналов, экскурсия могла быть проведена с нарушением правил безопасности.

В Академии, которую возглавлял Чесноков, подтвердили смерть ректора. Он находился в Волгограде в составе делегации на Всероссийском фестивале студентов вузов физической культуры.

Напомним, в среду утром в испанском пригороде Мадрида Посуэло-де-Аларкон неизвестные застрелили бывшего украинского политика и эксрадеста президента-беглеца Виктора Януковича Андрея Портнова.

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Инцидент произошел около 9:15 по местному времени у престижной Американской школы. Портнов находился за рулем автомобиля Mercedes, когда к нему приблизились двое или трое вооруженных лиц и открыли огонь.