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Тело в голове "Родина-мать зовет": что известно о загадочной смерти ректора из Москвы
Инцидент произошел, когда чиновник находился в составе экскурсионной группы в голове монумента на Мамаевом кургане.
В российском Волгограде 22 мая во время экскурсии внутри монумента «Родина-мать зовёт» внезапно скончался 68-летний Николай Чесноков — ректор Московской государственной академии физической культуры.
Об этом сообщают РосСМИ.
По предварительным данным, Чеснокову стало плохо во время подъема по узкой внутренней лестнице скульптуры, имеющей сложную конструкцию с ограниченным пространством. Собравшиеся пытались оказать ему первую помощь, однако спасти жизнь не удалось — медики констатировали смерть еще до прибытия «скорой».
Местный Следственный комитет России сообщил, что идет проверка обстоятельств смерти. Предварительно установлено, что преступного характера событие не носит.
В то же время, по данным российских Telegram- каналов, экскурсия могла быть проведена с нарушением правил безопасности.
В Академии, которую возглавлял Чесноков, подтвердили смерть ректора. Он находился в Волгограде в составе делегации на Всероссийском фестивале студентов вузов физической культуры.
Напомним, в среду утром в испанском пригороде Мадрида Посуэло-де-Аларкон неизвестные застрелили бывшего украинского политика и эксрадеста президента-беглеца Виктора Януковича Андрея Портнова.
Инцидент произошел около 9:15 по местному времени у престижной Американской школы. Портнов находился за рулем автомобиля Mercedes, когда к нему приблизились двое или трое вооруженных лиц и открыли огонь.