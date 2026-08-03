Нашли тело легендарного альпиниста: рекордсмен Пурджа погиб под лавиной в Пакистане

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В Пакистане спасатели обнаружили тело всемирно известного непальского альпиниста Нирмала «Нимсдая» Пурджи, погибшего во время восхождения на вершину Броуд-Пик. Он находился среди десяти участников экспедиции, которых 30 июля накрыла мощная лавина.

Об этом сообщает Lad Bible.

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Что известно о трагедии

43-летний Пурджа вместе с группой альпинистов поднимался на Броуд-Пик — 12-ю по высоте гору мира (8051 м), когда произошла трагедия. После схода лавины все десять считались пропавшими без вести. С тех пор спасатели постепенно находят тела погибших, среди которых и Нирмал Пурджа.

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По данным GPS-часов альпиниста, утром 30 июля группа покинула второй лагерь и продолжила подъем. В 5:33 по местному времени устройство зафиксировало высоту более 6,1 км, а около 9:00 — уже почти 6,6 км. Приблизительно через полчаса трекеры Пурджи и еще одного участника внезапно показали местонахождение почти на 600 метров ниже последней зафиксированной точки, что, вероятно, свидетельствует о сходе лавины.

Еще до начала экспедиции Пурджа признавался, что восхождение на Броуд-Пик не входило в его первоначальные планы. По его словам, он решил воспользоваться возможностью, чтобы приблизиться к историческому достижению — стать первым человеком, дважды покорившим все 14 восьмитысячников мира без использования дополнительного кислорода.

О гибели альпиниста сообщил его старший брат Камал Пурджа.

«С тяжелым сердцем сообщаю, что мой младший брат Нирмал „Нимсдай“ Пурджа и другие альпинисты больше не с нами. Хотя наши сердца разбиты, мы невероятно гордимся тобой. Твое наследие будет жить вечно», — написал он.

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Кто такой Нирмал Пурджа

Нирмал Пурджа был одним из самых известных высотных альпинистов ХХ века. До спортивной карьеры он 16 лет служил в британской армии, в том числе десять лет — в подразделениях специального назначения. Он стал первым гуркхой, прошедший отбор в элитное подразделение Special Boat Service (SBS).

Мировую славу Пурджи принесло рекордное восхождение на все 14 восьмитысячников Земли всего за шесть месяцев и шесть дней. Это достижение стало основой документального фильма «14 Peaks: Nothing Is Impossible», вышедшего на Netflix.

Вместе с Пурджей в составе экспедиции находились пятеро непальских альпинистов — Пур Бахадур Гурунг, Кили Пемба Шерпа, Нима Шерпа, Наванг Тхинду Шерпа и Джялу Шерпа. Также в группу входили Надира Ахмед Абдулла Аль-Харти из Омана, Сохайл Сакхи из Пакистана, Мэллори Гайс из США, Ван Чжун из Китая и еще один альпинист, имя которого не разглашается.

Ранее пакистанские власти сообщили, что спасатели уже нашли тела Меллори Гайс, Надиры Аль-Харти и Пур Бахадура Гурунга.

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В Пакистане во время восхождения на Броуд-Пик погиб легендарный непальский альпинист Нирмал Пурджа — рекордсмен, первым покоривший все 14 восьмитысячников мира менее чем за семь месяцев. Лавина накрыла международную группу из десяти альпинистов, выжить никому не удалось. Пурджа прославился не только рекордами, но и спасательными операциями в высокогорье и документальным фильмом Netflix «14 Peaks: Nothing Is Impossible». Перед роковым восхождением он стремился стать первым человеком, дважды покорившим все 14 восьмитысячников без использования дополнительного кислорода.

Как мы сообщали, в провинции Больцано на севере Италии сошла лавина, накрывшая группу лыжников. Погибли два человека, еще пятеро получили травмы, трое из них находятся в тяжелом состоянии. К моменту схождения лавины на склоне находились около 25 лыжников, однако большинство избежало серьезных последствий. К спасательной операции привлекли вертолеты, альпийских спасателей, кинологов и экстренные службы.

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