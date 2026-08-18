Тело выносили на глазах у шокированных жителей: сосед рассказал о смерти Панеттьери

Актриса Хайден Панеттьери / © Associated Press

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Трагическая смерть 36-летней актрисы Хайден Панеттьери обрастает новыми подробностями. Сосед звезды рассказал о звуках падения в доме, а диспетчеры 911 допустили вероятную передозировку.

Об этом пишет Lad Bible.

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Сотрудники экстренных служб предположили, что по прибытии по адресу Панеттьери в Гринвилле актриса находилась в состоянии остановки сердца. Эту информацию, похоже, подтверждают слова одного из ее соседей Миках Ли. По словам мужчины, в день внезапной смерти Панеттьери он слышал, как жильцы дома говорили о падении человека и его обмороке.

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«Коридоры здесь достаточно пустые, поэтому звуки раздаются по всему зданию. И я только что услышал, что кто-то упал. А потом стали говорить об остановке сердца. Я не могу ничего из этого подтвердить. Это только то, что я слышал», — рассказал Миках Ли, также проживающий в комплексе Judson Mill Lofts.

После того, как жители узнали о падении Панеттьери, они начали собираться в коридоре. Впоследствии люди были в шоке, поскольку, вероятно, стали свидетелями того, как тело актрисы выносили из здания.

В аудиозаписи звонка на номер 911 один из диспетчеров также охарактеризовал состояние Панеттьери как остановку сердца. После этого другой, мужчина-диспетчер, предположил, что причиной могла быть передозировка. Смерть актрисы констатировали на месте менее чем через час после поступления вызова экстренных служб.

«Во время вскрытия не было обнаружено никаких признаков травм, которые могли бы повлечь смерть. Причина и характер смерти остаются неустановленными до завершения дальнейшего расследования и проведения дополнительных исследований. Это расследование остается активным и продолжается. Пока нет дополнительных деталей, которые можно обнародовать», — говорится в заявлении коронера Майка Эллиса.

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В заявлении также раскрыли подробности работы экстренных служб. Вызов на номер 911 поступил около 13:51 по местному времени в воскресенье в Гринвилле, штат Южная Каролина.

«Сотрудники экстренных служб и медики прибыли на место происшествия, где обнаружили женщину с остановкой сердца. Медики приступили к расширенным реанимационным мерам, однако спасти ее не удалось, и в 14:32 была констатирована смерть человека», — говорится в сообщении.

Напомним, о внезапной смерти Панеттьери стало известно 17 августа. В США завершили вскрытие тела актрисы. Точная причина смерти остается неизвестной до результатов дополнительных исследований. В то же время, издание TMZ сообщило, что правоохранители нашли в доме Панеттьери препарат для экстренной блокировки опиоидов в случае передозировки, однако официального подтверждения связи этого средства со смертью актрисы пока нет.

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