Тело женщины пролежало в самолете более 13 часов: пассажиры жаловались на запах

На рейсе из Гонконга в Лондон пассажирка умерла вскоре после взлета, однако самолет не стали разворачивать.

Юлия Шолудько
Салон самолета / © pixabay.com

На борту самолета авиакомпании British Airways произошла трагедия — одна из пассажирок скончалась во время продолжительного рейса, однако полет решили не прерывать.

Об этом сообщает Unilad.

Самолет выполнял рейс из Гонконга в Лондон. По данным источников, женщина в возрасте около 60 лет скончалась вскоре после взлета.

Несмотря на это, экипаж не стал разворачивать самолет. Как отмечается, в подобных случаях, если пассажир уже скончался, ситуация формально не классифицируется как чрезвычайная.

После обсуждения вариантов члены экипажа отказались размещать тело в туалете. Его завернули в материалы и перенесли в камбуз в задней части самолета.

К концу полета некоторые пассажиры начали жаловаться на неприятный запах в салоне. По информации источников, это могло быть связано с тем, что пол в этой части самолета был с подогревом.

После приземления в аэропорту Хитроу самолет был встречен правоохранителями. Более 300 пассажиров оставались на своих местах около 45 минут, пока продолжались необходимые процедуры.

В British Airways подтвердили факт смерти пассажирки на борту и заявили, что действовали в соответствии с установленными протоколами. В компании также выразили соболезнования семье умершей.

Специалисты отмечают, что подобные случаи происходят редко, но не беспрецедентны. По словам бывших бортпроводников, существуют четкие процедуры обращения с телом при смерти пассажира во время полета.

Напомним, самолет столкнулся с пожарной машиной во время приземления.

