Тема биолабораторий в Украине вернулась: в США начали расследование

Тулси Габбард

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард инициировала проверку более 120 биологических лабораторий за рубежом, которые в течение десятилетий получали финансирование от Соединенных Штатов. Речь идет, в частности, об учреждениях, где могли проводиться исследования опасных патогенов.

Об этом сообщает The New York Post со ссылкой на заявление Габбарда и представителей Офиса директора Национальной разведки США.

По словам Габбард, ее команда должна установить, где расположены такие лаборатории, какие патогены там сохраняются и какие исследования проводятся. Она связала проверку с указом президента США Дональда Трампа по поводу ограничения так называемых исследований "ужесточения функций" вирусов.

"Пандемия COVID-19 показала катастрофические глобальные последствия, которые могут иметь исследование опасных патогенов в биологических лабораториях", - заявила Габба РД.

Что именно будут проверять

По новым указаниям американская разведка должна проанализировать деятельность всех биолабораторий за рубежом, которые финансировались США. Это касается как учреждений, которые могли работать с экспериментами по изменению вирусных свойств, так и лабораторий, занимающихся защитой от опасных патогенов.

По данным представителей ODNI, такие лаборатории расположены в более чем 30 странах. Часть из них получала финансирование в рамках программы Министерства обороны США по совместному уменьшению угроз. Эта программа появилась после холодной войны и была направлена, в частности, на безопасное обращение с опасными биологическими материалами и предотвращение вспышек инфекций.

В фокусе – лаборатории в Украине

Отдельно в материале упоминают о якобы 40 биолабораториях в Украине. Представители американской разведки заявили, что из-за полномасштабной войны России против Украины эти объекты могут находиться под риском компрометации.

В то же время в США ранее отмечали, что речь идет не об "американских биолабораториях" в смысле объектов, принадлежащих или управляемых Вашингтоном, а об украинских биологических исследовательских учреждениях, получавших поддержку в рамках международных программ биобезопасности.

После начала полномасштабного вторжения Россия и Китай распространяли заявления о якобы "американских биолабораториях" в Украине. Администрация Джо Байдена в 2022 году отвергала такие утверждения как дезинформацию, отмечая, что США не имеют в Украине собственных химических или биологических лабораторий.

