"Тема еще не закрыта": премьер-министр Нидерландов напомнил об апелляции на приговор по делу рейса МН17

Заочное осуждение Гиркина и его подручных к пожизненному заключению было важным, но не окончательным шагом.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте отреагировал на приговор Окружного суда в Гааге, которым к пожизненному заключению приговорен бывший главарь "ДНР" Игорь Гиркин и двое его подручных — Сергей Дубинский и Леонид Харченко.

В своем Twitter он назвал его важным шагом, но подчеркнул, что "эта тема еще не закрыта".

“Приговор по делу MH17 долгожданный. Хорошо, что эта точка достигнута. Это еще один шаг в стремлении к правде и справедливости для жертв и их близких", — написал нидерландский премьер-министр.

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Осужденных за убийство 298 человек на борту рейса MH17, сбитого российской ракетой в 2014 году в небе над Донбассом, суд обязал выплатить более 16 миллионов евро в качестве компенсации жертвам. Однако все трое мужчин остаются на свободе, и остается непонятным, будут ли они когда-нибудь отбывать наказание.

Еще один обвиняемый, россиянин Олег Пулатов был оправдан из-за отсутствия доказательств его участия в пуске ракеты. Он был единственным среди обвиняемых, чьи интересы в суде защищали адвокаты.

Как стало известно, прокуратура Нидерландов подала апелляцию на оправдание Пулатова. Об этом после оглашения приговора сообщил ее спикер. У прокуратуры две недели на обжалование.

Моя инициальная реакция на verdict в #MH17 триаль: pic.twitter.com/2hT4cx4vab — Mark Rutte (@MinPres) November 17, 2022

"Вердикт не окончательный, он не закончен", — написал в Twitter глава нидерландского правительства Марк Рютте, добавив, что все стороны имеют право на апелляцию. В то же время, он отметил, что приговор является важным шагом, особенно для ближайших родственников потерпевших.

Напомним, прокуратура Нидерландов возлагала ответственность за убыток Boeing 777 также на российские власти, которые разрешили перекидывание ЗРК "Бук", с которого был сбит самолет, в Украину.

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