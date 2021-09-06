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Темнокожий мальчик "Антошка": в Беларуси разгорелся скандал из-за сгущенного молока с кофе

Темнокожий мальчик "Антошка": в Беларуси разгорелся скандал из-за сгущенного молока с кофе

Темнокожий мальчик "Антошка": в Беларуси разгорелся скандал из-за сгущенного молока с кофе

instagram.com/rogachev__mkk

На предприятии заявляют, что цель ребрендинга у них была нерасистской.

Беларусская сгущенка представила новый дизайн упаковки – молоко с добавлением кофе теперь иллюстрирует темнокожий мальчик "Антошка". 

Об этом пишет издание Zerkalo.Io.

 Такой внезапный дизайн вызвал скандал в соцсетях, Рогачевский молочноконсервный комбинат - производитель вкусняшки - даже закрыл комментарии к посту в соцсети в Instagram, где были впервые опубликованы фотографии обновленного дизайна. 

На самом предприятии заявили, что рады такой популярности и заверили, что никакой отсылки к расизму авторы дизайна не закладывали.

«Резонанс — это всегда прекрасно. Возможно, это вызвало не совсем правильную реакцию. Какие-то отсылки были к расизму, но, честно, подобный смысл мы не закладывали. Он у нас был другой, цель ребрендинга — обратить внимание, поэтому мы довольны», — рассказали на предприятии. 

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