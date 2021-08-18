Темой переговоров Меркель и Путина в Москве станут три "горячие точки"

Темой переговоров Меркель и Путина в Москве станут три "горячие точки"

Канцлер Германии обсудит с российским президентом ситуацию на востоке Украины, в Белоруси и Афганистане.

Во время своего визита в Москву в пятницу, 20 августа, немецкая канцлер Ангела Меркель проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщил на брифинге в Берлине прессекретар немецкого правительства Штеффен Зайберт, темой переговоров станет ситуация на Донбассе, в Беларуси и Афганистане.

"Повестка дня будет очень насыщенной во время пятничной поездки в Москву, она будет сосредоточена на переговорах с президентом России", — отметил он.

Темами переговоров станут "горячие точки" на международной арене.

"Речь будет идти о крупных международных темах: о конфликте на востоке Украины, для решения которого Россия может сделать больше, о Беларуси", — отметил Зайберт.

Еще одной темой будет ситуация в захваченном талибами Афганистане.

Перед началом переговоров Ангела Меркель возложит венок к могиле Неизвестного солдата, а также посетит Александровский сад. После встречи немецкого канцлера с российским президентом, главы двух государств проведут совместную пресс-конференцию.

Напомним, Ангела Меркель приедет 22 августа до Киева. Во время визита она обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским вопросы, связанные с российским газопроводом "Северный поток-2".

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