Температура почти 40, детей вывозили без сознания: украинка рассказала о массовом отравлении в Египте

В Египте не всем вызывали скорую, госпитализировали только тех, кому становилось хуже всего.
В Египте в Хургаде в отеле AMC Royal Hotel отравились 15 украинцев. Потерпевшие утверждают, что массовое отравление долго скрывали и в гостинице, и в туристической компании, которая организовала поездку.
Об этом пишет Оbozrevatel
Туристка из Украины Татьяна Копач рассказала, что людей с отравлением начали госпитализировать 30 октября. Женщине сложно сказать, чем именно они отравились во время отдыха в Египте. По словам украинки, в гостиницу прибывало много карет скорой помощи, чтобы забрать детей и взрослых, которые уже были в тяжелом состоянии. Татьяне Копач и ее мужу в ночь на 31 октября также стало плохо.
"Сначала стало плохо мужу, у него поднялась температура практически до 40. У меня ухудшилось самочувствие к утру. Акцентировать на том, от чего стало плохо, – сложно", – пояснила Татьяна.
Татьяна Копач добавляет, что среди пострадавших из-за отравления есть более 15 украинцев. Туроператор, организовавший поездку, на звонки людей не отвечал, а потому потерпевшие не смогли связаться со страховой компанией. Тогда украинцы обратились к врачу в Египте. Медик выписал им лекарство, которое некоторые потерпевшие вынуждены были приобрести за свой счет. Однако эти медикаменты не помогли.
"Летели ребята из Украины, которые тоже должны были селиться в нашей гостинице, но их сразу переселили в другую, даже не завозя. Они нам привезли лекарства против пищевого отравления. И вот только приняв их, нам стало становиться немного легче", — пояснила украинка.