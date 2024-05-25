Температура зашкаливает: в Мексике аномальная жара убила около 50 человек

В некоторых регионах наблюдается сокращение запасов воды.
В Мексике из-за сильной жары погибли 48 человек. В некоторых районах было зафиксировано 45 градусов Цельсия.
Об этом пишет DW.
По словам метеорологов, над южной частью Мексиканского залива и северной частью Центральной Америки фиксируется "тепловой купол" – погодное явление, которое заключается в задержке горячего воздуха, что повлекло за собой повышение температуры до 45 градусов по Цельсию в некоторых районах.
В результате в период с 12 по 21 мая, как сообщают местные власти, из-за жары скончались 22 человека. Общее число летальных исходов от 17 марта составило 48.
Также сообщается, что из-за сокращения запасов воды в некоторых районах Мексики вспыхнули массовые протесты.
Национальный автономный университет Мексики прогнозирует еще более высокие температуры в ближайшие 10-15 дней.
Напомним, низкий уровень воды на Дунае позволил обнаружить затонувшие немецкие корабли времен Второй мировой войны на участке реки вблизи сербского портового города Прахово.
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