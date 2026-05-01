Температурные качели и заморозки: синоптики прогнозируют аномальный май

Синоптики предупредили об аномальной погоде в мае

Майская погода в этом году отметится экстремальными температурными контрастами по всей планете. Мир готовится к нетипичным климатическим явлениям, которые будут варьироваться от масштабных засух на одних континентах до сильных заморозков и ливней на других.

Об экстремальных погодных тенденциях и климатических угрозах в этом месяце пишет Gizmodo, опираясь на данные американских метеорологов и отчеты европейских климатических служб.

Специалисты предупреждают, что разбалансирование глобальной климатической системы повлияет на весенние погодные условия.

Температурный раскол в США

В первой половине месяца большинство восточных и южных штатов Америки окажется под влиянием холодного фронта и штормов. Метеоролог Бен Нолл объясняет, что за это длительное похолодание отвечает струйное течение, которое «позволит нескольким волнам холодного воздуха из Канады накрыть восточные регионы». На Южных равнинах температура может опуститься на 17 градусов по Цельсию ниже нормы.

На Западе страны разворачивается совершенно противоположная ситуация из-за массивной зоны высокого давления. В Калифорнии и Тихоокеанском северо-западе фиксируют раннее лето с температурами до 32 градусов тепла. Эксперты отмечают, что из-за чрезвычайно сухой зимы регион уже страдает нехваткой снега, а ранние засухи создают идеальные условия для лесных пожаров.

Климатический кризис в Европе и мире

Европейский континент продолжает оставаться лидером по темпам глобального потепления, сталкиваясь с последствиями интенсивных морских волн тепла. Данные службы Copernicus и ВМО свидетельствуют о том, что температурные показатели в Европе уверенно превышают климатическую норму. Это провоцирует быстрое таяние ледников на севере и повышает угрозу ранних засух и масштабных пожаров в южных регионах.

Глобальные океанические изменения и последствия рекордных температур оказывают влияние и на другие континенты. В частности, в Азии и Африке сохраняются риски экстремальных волн тепла, которые усугубляют дефицит питьевой воды и угрожают продовольственной безопасности. Южная Америка в свою очередь ощущает последствия нестабильных океанических течений, приносящих неравномерные осадки.

Температурные качели в Украине.

В Украине погода в мае ожидается нестабильной, с умеренными средними температурами на уровне 12-15 градусов, что ниже климатической нормы. По данным Укргидрометцентра, первая половина месяца принесет серьезные температурные перепады . Ночью столбики термометров могут опускаться почти до нуля, в то время как днем воздух будет прогреваться до комфортных весенних показателей.

Месяц также ознаменуется значительным количеством осадков в виде дождей и кратковременных гроз по всей территории страны. Специалисты отмечают, что устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через 15 градусов в сторону ее повышения является климатическим показателем начала лета. Однако синоптики не советуют украинцам ждать настоящего летнего тепла раньше третьей декады мая.

