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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Температурные рекорды и новые катаклизмы: как супер-Эль-Ниньо чрезвычайно усиливает погодные процессы

Всемирная метеорологическая организация предупреждает, что экстремальное явление «чрезвычайно усиливает погодные процессы», вызывает рекордную жару и поднимает уровень Мирового океана, а самые плохие последствия ожидаются уже в 2027 году.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Супер-Эль-Ниньо

Супер-Эль-Ниньо / © pixabay.com

Экстремальное климатическое явление «Супер-Эль-Ниньо» буквально зашкаливает и разгоняет погодные процессы на планете до опасных показателей.

Об этом говорится в свежем отчете Всемирной метеорологической организации (СМО) о состоянии климата за 2026 год. Эксперты отмечают: это явление уже повлекло за собой аномальные глобальные температуры, таяние ледников и стремительный подъем уровня моря, передает The Daily Mail.

Хуже всего впереди — по прогнозам ученых, Эль-Ниньо будет удерживать экстремальную жару и провоцировать катаклизмы как минимум до 2027 года.

«Мы вошли в новую эру климатических экстремумов. Сверхмощный Эль-Ниньо сталкивается с планетой, и без того перегретой из-за деятельности человека. Климатические рекорды продолжают рушиться, а человеческие потери растут», — заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, призвав мировых лидеров немедленно сокращать выбросы и отказываться от ископаемого топлива.

Рекордные температуры и подъем уровня океана

Согласно данным СМО, последние 12 лет стали самыми теплыми за всю историю наблюдений. С января по сентябрь 2026 года средняя температура поверхности Земли была на 1,47°C выше доиндустриальных показателей.

Ученые отмечают, что океаны в этом году также находятся на пути к абсолютному температурному максимуму. В июне, июле и августе 2026 года был зафиксирован самый высокий уровень моря за всю эру спутниковых наблюдений (с 1993 года).

«Эль-Ниньо не добавляет планете нового тепла. Оно высвобождает тепло из океана, который сейчас самый теплый за все время измерений. Тепла, которое может высвободиться, стало гораздо больше. Эль-Ниньо выступает „умножителем рисков“ для экстремальных погодных явлений: волны жары, тропические циклоны и ливни усиливаются быстрее, чем мы ожидали», — пояснила Генеральный секретарь СМО Селесте Сауло.

Смертельные последствия по всему миру

Катаклизмы уже приводят к трагическим последствиям:

  • Европа: Летняя жара, засухи и лесные пожары привели к более чем 30 000 преждевременным смертям.

  • Непал: В августе из-за смещения ледника и катастрофического наводнения погибли более 1300 человек.

  • Индия: В апреле более 146,5 миллиона человек столкнулись с невыносимой аномальной жарой.

370 тысяч жизней под угрозой

Аналитический инструмент El Niño Heat Mortality Tracker, разработанный Climate Impact Lab при Чикагском университете, показывает, что в течение следующих шести месяцев из-за жары под угрозой окажутся более 370 000 человеческих жизней.

Наибольший удар придется на Нигерию, Индию и Бразилию — на эти страны к марту придется более трети прогнозируемых смертей от жары. Жара уже затронула и Великобританию, где этим летом с влиянием Эль-Ниньо связывают около 820 летальных исходов.

Ученые отмечают, что возможность заранее прогнозировать такие последствия дает правительствам шанс принять меры и спасти человеческие жизни до наступления пика катастрофы.

Напомним, ранее ученые предупредили о том, что супер-Эль-Ниньо может нанести рекордный ущерб.

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