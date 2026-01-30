Темпы морских поставок оружия из КНДР в Россию существенно замедлились: в чем причина

Корабль РФ (иллюстративное фото) / © соцмережі

В январе 2026 года было зафиксировано существенное снижение активности подозрительных операций по транспортировке оружия в северокорейском порту Расон. Согласно анализу спутниковых снимков Planet Labs, в течение месяца российские суда предприняли только одно мероприятие в порт для загрузки контейнеров. Это стало первым известным визитом подозреваемого судна с 21 декабря прошлого года.

По информации издания, снимки зафиксировали, что 14 января у причала, связывающегося с экспортом северокорейского вооружения для войны в Украину, пришвартовалось судно. Параметры корпуса указывают на то, что это был один из двух подсанкционных российских кораблей — «Ангара» или «Леди Р».

Отмечается, что накануне погрузки судно разгрузило, вероятно, пустые контейнеры на соседнем пирсе. В период с октября по декабрь русские корабли посещали Расон не менее трех раз в месяц. Это свидетельствует об изменении интенсивности логистики в начале года.

Одним из факторов замедления темпов снабжения специалисты называют сложные погодные условия. В конце января российский порт Восточный в значительной степени замерз. Это создало риски навигации. Кроме того, на регион обрушились сильнейшие снегопады за последние 20 лет, затронутые Владивостоком и Находками.

Аналитики также не исключают влияние внутренней политики Пхеньяна. В частности, подготовку к Девятому съезду Трудовой партии Кореи в феврале, или продолжающиеся международные переговоры с участием США, России и Украины.

По имеющимся оценкам, с 2023 года КНДР передала России от 6,5 до 8 миллионов артиллерийских снарядов. Это может покрывать до половины нужд Москвы. Номенклатура поставок включала около 250 баллистических ракет KN-23, артиллерию «Коксан», реактивные системы залпового огня, минометы и кассетные боеприпасы.

Что известно о сотрудничестве КНДР и РФ

Ранее мы писали, что Россия, вероятно, оказала помощь в создании ее первой атомной подводной лодки. Такое сотрудничество могло стать частью неформального обмена, в рамках которого КНДР поставляет Москве военных и вооружение для войны против Украины.

Северная Корея исчерпала свои запасы артиллерийских снарядов для поставок России, подтверждающих последние данные.

Северокорейских рабочих отправляют на работу в Россию, «как рабов», а деньги за их труд идут в карман Ким Чен Ина и его режиму.

Ким Чен Ын приказал солдатам КНДР на фронте в Украине «героически» взрывать себя, а не сдаваться в плен.