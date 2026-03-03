Тень Дракона над Ираном: вмешается ли Китай в войну на Ближнем Востоке

Вмешается ли Китай в войну на стороне Ирана / © ТСН

Реклама

Пока внимание всего мира сместилось с войны в Украине на Ближний Восток и все обсуждают удары США и Израиля по Ирану, американские запасы ПВО и эффективность внутренних протестов в Иране, есть еще один момент, который пока находится вне поля зрения простого читателя. Это — роль Китая. То, что Пекин давно стал мировой сверхдержавой рядом с США — свершившийся факт. Поэтому его позиция в ближневосточном конфликте может быть если не решающей, то очень важной. Особенно учитывая попытки тоталитарных государств сформировать так называемую «ось зла» — Россия, Китай, КНДР, Иран. Их слабый венесуэльский союзник Мадуро благодаря стараниям Трампа уже «вне игры».

Так встанет ли Китай на защиту Тегерана, чтобы Запад не выбил еще одного тоталитарного союзника Москвы и Пекина, и что будет делать Си Цзиньпин — выяснял ТСН.ua.

Заметим, что у Ирана и Китая тесные внешнеполитические связи. С 2023 года Тегеран входит в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) — альянс в сфере безопасности, возглавляемый КНР и Россией. С 2024-го Тегеран присоединился к группе БРИКС+, объединяющей крупнейшие развивающиеся экономики мира.

Реклама

Официальная позиция Китая

Китай настаивает на прекращении ударов США и Израиля по территории страны, заявила пресс-секретарь китайского МИД Мао Нин. «Мы отмечаем, что Иран неоднократно подтверждал отсутствие у него намерений разрабатывать ядерное оружие», — сказала Мао.

Кроме того, Китай решительно осудил убийство иранского верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. Пекин назвал это «вопиющим и серьезным нарушением суверенитета».

Но дальше заявлений Пекин не пошел. И, вероятно, этому одна важная причина, которая называется Ормузский пролив.

Чем важен Ормузский пролив

Ормузский пролив — это один из важнейших морских «узлов» планеты, соединяющий Персидский залив с Оманским заливом и Индийским океаном. Через него проходит около 30% мировых морских поставок нефти и 20% мировой морской торговли сжиженным природным газом из стран Персидского залива (Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Кувейт, Ирак).

Реклама

Наибольший объем нефти и газа через Ормузский пролив импортирует именно Китай. А Иран сейчас грозится заблокировать пролив.

Что говорят Иран и США о блокировании Ормузского пролива

Советник главнокомандующего КСИР Эбрагим Джаббари в эфире государственного телевидения заявил, что Ормузский пролив закрыт для прохождения судов.

«Они (корабли — Ред.) не должны заходить в этот регион, потому что столкнутся с серьезным ответом с нашей стороны», — сказал Джаббари.

Однако 3 марта Центральное командование США заявило, что Ормузский пролив открыт, Иран его не патрулирует и нет признаков минирования.

Реклама

Тем не менее, движение танкеров через узкий энергетический пункт фактически остановилось с начала ударов по Ирану.

«Подковерная» игра Пекина — поддержать союзника и не потерять нефть

Новая война на Ближнем Востоке практически переворачивает нефтяной рынок. Миру грозит крупнейший за десятилетие нефтяной кризис.

На фоне этого Китай начинает давить не только на США, но и на Иран. Поднебесную волнует вопрос «блокирования» Ормузского пролива. По данным Bloomberg, которое цитирует источники в газовых компаниях, Пекин оказывает давление на Тегеран, чтобы Иран не блокировал Ормузский пролив и не мешал транзиту идущих с Ближнего Востока нефтяных и газовых танкеров. Китай зависит от поставок энергоносителей через пролив.

Источники заявили, что иранских чиновников также попросили избегать ударов по экспортным центрам, таким как Катар, который самостоятельно поставляет 30% СПГ Китаю.

Реклама

Это может сыграть Путину на руку

Вчера появилась информация, что Индия может возвратиться к закупке нефти из РФ на фоне экскалации на Ближнем Востоке. Если ситуация с Ормузским проливом не разрешится, не исключено, что Китай поступит так же. Это будет на руку Путину, потому что диктатор получит еще больше денег на свою преступную войну против нас с вами.

Об этом, в частности, предупреждает президент Зеленский. По его словам, Москва традиционно использует геополитическую нестабильность для усиления экспорта энергоносителей.

Директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос в эфире «Еспресо» отмечает, что из-за того, что Ормузский пролив был разблокирован до начала торгов на Востоке, не произошло резкого роста цен на нефть.

Вмешается ли Китай в войну и есть ли угроза Третьей мировой

Политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко успокаивает, что на данный момент нет признаков, что Пекин открыто вступит в войну на стороне Тегерана. Однако предупреждает, что если это, не дай Бог, случится, то всему миру не поздоровится.

Реклама

«Иран перекрыл Ормузский пролив. Это, очевидно, недвусмысленный намек Китаю для того, чтобы он вступил в игру. Если это произойдет, мы подойдем к ситуации, когда это может стать реальным началом Третьей мировой войны», — заметил политолог «24 каналу».

При этом, по мнению военного эксперта Игоря Романенко, Китай может сыграть решающую роль. Пекин волнует тенденция «выбивания» союзников из так называемой «оси зла».

«До сих пор Китай со стороны наблюдал за всем, хотя тайно помогал и помогает России финансами и вооружением. Сейчас война в Иране подобралась к ним совсем близко и речь идет о выбивании их союзников. Поэтому Китай может существенно влиять и на Россию, и по-своему на США и Европу. В условиях существующего состояния китайской экономики для них важно не потерять Европу как рынок поставок своей продукции. А ситуация с дестабилизацией безопасности в мире дошла до таких масштабов, что Китаю будет совсем не до Тайваня. Поэтому китайский фактор здесь может быть решающим и действия Китая в этом плане могут стать активнее», — отмечает военный эксперт.

В то же время Китай сейчас пытается разогреть антиамериканские настроения в Европе. И визит канцлера ФРГ Мерца в Пекин как раз пригодился в этом.

Реклама

Как пишет DW, Пекин стремится к более тесным связям с ЕС. В совместном заявлении, опубликованном после визита Мерца в Пекин, в частности, сказано: «Обе стороны подтвердили свою точку зрения, что принципы Устава ООН и международного права составляют основу международного сотрудничества. Германия и Китай будут и дальше отстаивать эти принципы и поддерживать основанный на них диалог по международным вопросам».

В издании считают, что удары США и Израиля по Ирану предоставляют Китаю отличную возможность подогреть антиамериканские настроения и подвергнуть сомнению претензии Вашингтона на глобальное лидерство.

Кроме того, аргументация Трампа напасть на Иран может оправдать потенциальное вторжение КНР в Тайвань. В МИД Китая назвали неприемлемыми попытки каким-либо образом связать действия Пекина относительно острова Тайвань с ударами американо-израильской коалиции по Ирану.

«Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая и тайваньский вопрос является исключительно внутренним делом Китая. Решение этого вопроса полностью зависит от китайского народа», — сказала спикер МИД КНР Мао Нин.

Реклама

Ранее мы писали, как война США и Израиля против Ирана ударит по России и почему Путин не помог Ирану.