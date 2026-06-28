Тень неопределенности в НАТО: помогут ли США Европе в случае нападения России

Помогут ли США Европе в случае нападения РФ / © ТСН

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Лидеры НАТО боятся, что больше не смогут рассчитывать на помощь США в случае нападения России. Всё потому, что риторика администрации Трампа создала для европейских лидеров сплошную неопределенность. Страны НАТО намерены обсудить российскую угрозу в следующем месяце.

Об этом пишет The Guardian.

Могут ли страны НАТО рассчитывать на поддержку США

С момента начала второй каденции Трампа в должности президента США в странах Восточной Европы начали чувствовать угрозу нападения РФ и вероятность того, что США не помогут в этом случае. Когда этот вопрос задают вслух, ответы никому не нравятся.

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В середине мая на встрече в Таллинне заместителя государственного секретаря США Томаса ДиНанно напрямую спросили, присоединятся ли к войне американские войска, если Россия вторгнется в страны Балтии. Он дал нечеткий ответ, в котором не было слова «да».

Американцы пытаются избегать таких вопросов, хотя публично продолжают декларировать, что поддержка НАТО Вашингтоном остается сильной. Некоторые политики считают, что отношения между Европой и США напряжены, но разрыв этих отношений невозможен. Экс-министр обороны Литвы Довиле Шакалене сравнила ситуацию с отношениями с «неблагополучной семьей, где развод невозможен».

Неформальные разговоры на эту тему проходят «шепотом». Текущее состояние дискуссий в восточной части Европы демонстрирует ощутимое изменение настроений — сначала в регионе осторожно одобряли требования Вашингтона по увеличению оборонных расходов, но за последние 1,5 года возникли серьезные сомнения в надежности американских гарантий коллективной безопасности.

Для Восточной Европы возможность потери главного союзника стала тяжелым психологическим и геополитическим вызовом. Первые сигналы поступили в начале второго срока Дональда Трампа, когда министр обороны США Пит Хегсет заявил в Брюсселе, что на фоне противостояния с Китаем безопасность Европы больше не является приоритетом для Вашингтона и континент должен самостоятельно финансировать собственную оборону.

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В то же время, часть восточноевропейских политиков восприняла жесткую позицию США как необходимый стимул. Экс-министр обороны Литвы Шакалене заявляла, что Европе «довольно медлить».

Позже агрессивная политика Вашингтона по отношению к Украине, в частности, временное прекращение обмена разведданными после публичного давления на Владимира Зеленского в Белом доме, вызвала шок в Варшаве. Польские источники сообщали, что чувствовали, будто земля уходит из-под ног.

Кризис подтолкнул европейских лидеров к созданию неформальной «коалиции желающих» под руководством Кира Стармера. Тогда европейские политики стали понимать, что мир изменился. Страны восточного фланга оказались на периферии процесса.

Июньский саммит НАТО в Гааге, несмотря на пессимистические ожидания, завершился принятием обязательства увеличить оборонные расходы стран-членов до 5% ВВП к 2035 году. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подал это в качестве личной награды Трампа.

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Неоднозначная политика США

Главным дестабилизирующим фактором остается хаотичность Трампа, решения которого могут меняться раз в несколько часов. С приходом Трампа к власти традиционные дипломатические каналы утратили эффективность.

«В версии Трампа 1.0 нам не на что было жаловаться. Люди в Пентагоне и Государственном департаменте хорошо понимали наши потребности. Теперь все совсем по-другому. Мы не можем донести свое сообщение, мы не можем предвидеть, мы не можем говорить», — говорил экс-министр обороны и иностранных дел Латвии Артис Пабрикс.

Критическим испытанием для Альянса стал инцидент в сентябре, когда около 20 российских беспилотников за ночь нарушили воздушное пространство Польши. Технически координация сработала мгновенно: голландские F-35 и польские F-16 совместно ликвидировали угрозу. Однако политическая реакция Вашингтона оказалась неоднозначной — Трамп назвал атаку «возможной ошибкой».

Угрозы Трампа аннексировать Гренландию в Дании и задержки военных поставок из-за конфликта с Ираном существенно усилили напряжение.

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В преддверии июльского саммита НАТО в Анкаре Пит Хегсет снова выступил с резкой критикой в адрес европейских союзников, обвинив их в нежелании предоставлять воздушное пространство для операций против Ирана.

Какую позицию демонстрируют в Европе

При такой турбулентности европейские лидеры пытаются избегать публичной конфронтации. Президент Чехии Петр Павел призвал не критиковать излишне США, учитывая личность американского президента.

В Польше ведут себя иначе: Радослав Сикорский заявил, что Польша остается верным союзником США, но не может «быть лохом».

В то же время страны Балтии призывают к воздержанию. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призвал бороться с беспокойством взвешенно. В целом, страны не хотят чрезмерно критиковать США, но готовятся к рискам и сами: Германия разворачивает постоянную бригаду в Литве, обсуждается создание европейской оборонной коалиции с участием Украины, а Франция предлагает расширить свой ядерный зонтик.

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Несмотря на это, европейские возможности в сфере ПВО, глубоких ударов и разведки без поддержки США остаются недостаточными. Большинство восточноевропейских лидеров согласны с тезисом, что НАТО без США не сможет себя защитить.

Пока значительная часть российских сил задействована в Украине, прямой угрозы конвенционного наступления на страны Балтии нет. Основным инструментом Кремля остаются гибридные атаки в «серой зоне».

Эксперт Европейского совета по международным отношениям Яна Пульерин характеризует текущее состояние Альянса как «Шредингеровское НАТО» — ситуацию абсолютной стратегической неопределенности, которая разрешится только в момент реального военного вызова.

«Никто не знает истинного состояния наших отношений, пока мы не „откроем коробку“ — пока НАТО не будет испытано в военном плане. Но к тому времени для европейцев может быть уже слишком поздно», — сказала Пульерин.

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Германия может срочно восстановить обязательный призыв

Напомним, из-за необходимости укрепить обороноспособность на фоне российской угрозы Германия рассматривает радикальную реформу Бундесвера. Канцлер Фридрих Мерц планирует увеличить численность армии со 185 до 260 тысяч солдат к 2035 году.

Однако из-за медленных темпов привлечения добровольцев власти до 31 июля следующего года должны принять решение: если добровольный набор потерпит неудачу, страна вернется к обязательному призыву, отмененному в 2011 году.

В рамках реформ в Германии уже обязали мужчин призывного возраста заполнять анкеты и проходить медосмотр. Германия не одинока в этих шагах — из-за агрессии Кремля Франция привлекает выплатами на добровольную службу подростков, а Польша планирует научить 400 тысяч человек до конца года для усиления восточного фланга НАТО.

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