Тень Орбана над Будапештом: почему даже победа оппозиции не поможет Украине немедленно
Эксперт объяснил, почему смена власти в Венгрии сразу не изменит курс Будапешта по Киеву.
Даже если оппозиция выиграет выборы в Венгрии, это не сразу изменит отношение Будапешта к Украине.
Такое мнение высказал политолог-международник Иван Лозовой, передает«Киев 24».
По его словам, оппозиционная Орбану партия «Тиса» имеет шансы на успех, но им нужно получить конституционное большинство — 2/3 мест в новом парламенте. Иначе новые власти рискуют оказаться в окружении лояльных к действующему премьеру кадров, которые он назначил за последние около 15 лет.
«Новая власть будет находиться фактически среди чужих. Люди Орбана повсюду — на всех инстанциях», — отметил Лозовой.
Эксперт не исключает, что даже после поражения Орбан и его партия «Фидес» на всех уровнях смогут блокировать решение нового правительства и дискредитировать новую власть, чтобы ее свергнуть.
Напомним, что венгерская правоцентристская партия «Тиса» опережает правящую партию премьер-министра Виктора Орбана «Фидес» накануне выборов 12 апреля, показывают данные социологов.
Также мы писали, что одна фраза Зеленского объединила венгерские власти и оппозицию против Украины.