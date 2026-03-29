Тень Орбана над Будапештом: почему даже победа оппозиции не поможет Украине немедленно

Как люди Орбана планируют блокировать помощь Украине после выборов / © Associated Press

Даже если оппозиция выиграет выборы в Венгрии, это не сразу изменит отношение Будапешта к Украине.

Такое мнение высказал политолог-международник Иван Лозовой, передает«Киев 24».

По его словам, оппозиционная Орбану партия «Тиса» имеет шансы на успех, но им нужно получить конституционное большинство — 2/3 мест в новом парламенте. Иначе новые власти рискуют оказаться в окружении лояльных к действующему премьеру кадров, которые он назначил за последние около 15 лет.

«Новая власть будет находиться фактически среди чужих. Люди Орбана повсюду — на всех инстанциях», — отметил Лозовой.

Эксперт не исключает, что даже после поражения Орбан и его партия «Фидес» на всех уровнях смогут блокировать решение нового правительства и дискредитировать новую власть, чтобы ее свергнуть.

Напомним, что венгерская правоцентристская партия «Тиса» опережает правящую партию премьер-министра Виктора Орбана «Фидес» накануне выборов 12 апреля, показывают данные социологов.

