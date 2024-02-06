"Тень путинской России питает страх": как страны Балтии готовятся к войне — Bloomberg

НАТО усиливает свое присутствие в каждом из трех балтийских государств. Но лидеры этих стран жалуются, что некоторые члены Альянса, похоже, до сих пор не осознают угрозу.

Два года спустя после вторжения в Украину страны Балтии с опаской относятся к осмелевшей России с ее империалистическими амбициями и готовятся к возможной войне с ней.

Об этом говорится в публикации издания Bloomberg.

В статье говорится, что через несколько часов езды к востоку от Риги для автомобилистов установлен указатель на латышском и английском языках о том, что они въезжают в "Приграничные". Там запрещается останавливать машины и делать фото. Сторожевые башни выходят на полосу берез и сосен, обозначающих границу с Россией.

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"Это граница Европейского Союза и граница досягаемости НАТО. Это граница, наполненная новейшими камерами и сенсорными технологиями в ожидании того, что Владимир Путин, возможно, готовится ее нарушить", – отмечается в материале.

Признаки опасений не безосновательны: в последнее время предупреждения из Москвы поступают довольно быстро, а у стран Балтии – Латвии, Литвы и Эстонии – есть горький опыт того, что это может означать.

Российская угроза для Эстонии

В ходе своей президентской кампании 16 января президент России Владимир Путин назвал отношение Латвии к этническим россиянам проблемой безопасности. Эта риторика похожа на ту, которая использовалась перед российским вторжением в Украину. Российские плакаты на границе с Эстонией провозглашают: "Границы России – они никогда не заканчиваются".

Еще более зловещим является то, что Россия нацелилась на эстонские города во время военных учений летом 2022 года, то есть через несколько месяцев после полномасштабного нападения на Украину. В Минобороны РФ тогда отказались от комментариев.

"Они нацеливают на нас свое оружие, вводят все данные, но на самом деле не жмут на курок", — сказал командующий Силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем в интервью в штабе объединенного военного командования в Таллинне. Он сравнивает действия РФ с действиями "бандита", устраивающего потасовку на улице: "Они пытаются создать повод".

Командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем

Отмечается, что страны Балтии привыкли к запугиванию со стороны Москвы, их помогло притупить членство в ЕС и НАТО. Но полномасштабное вторжение в Украину изменило это уравнение. Теперь слабые усилия Запада помочь Киеву и неумолимый переход РФ к военной экономике, сохраняя поддержку общества, создают ощущение появления новой угрозы.

По словам Херема, за последние шесть месяцев стало ясно – Россия способна производить в разы больше боеприпасов, чем предполагалось ранее. Генерал назвал объем в несколько миллионов снарядов в год. Он также отметил, что у РФ нет проблем с поиском военных. На пресс-конференции в декабре 2023 года Путин заявил, что Россия набирает 1500 добровольцев в день.

"Военные специалисты не питали никаких иллюзий в течение последних двух лет, но нам не хватало фактов. Теперь мы можем подкрепить наши инстинкты конкретными фактами, и никто не сможет обвинить нас в разжигании войны", — заявил командующий Силами обороны Эстонии.

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Страны Балтии предупреждали об агрессии РФ задолго до полномасштабного вторжения Путина в Украину

Три балтийских страны уже давно настроены на агрессию со стороны России, предупреждая об этом задолго до того, как Путин начал свое полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. С тех пор лидеры стран Балтии стали инициаторами призывов встать на сторону Украины и укрепить оборону, продвигаясь вперед с закупкой военной техники – от ракет до беспилотников – и укрепляя границу.

"Никто не ожидает, что Путин начнет немедленное нападение, не в последнюю очередь, потому, что Россия полностью задействована в Украине и занята попытками пополнить свой военный персонал и технику", – говорится в статье.

Несмотря на заверения Путина об отсутствии "причины или интереса" для борьбы со странами НАТО, балтийские официальные лица считают, что президент РФ может смелее рассмотреть возможность расширения своих империалистических амбиций. Поскольку страны Балтии – небольшие бывшие советские республики, граничащие с территорией РФ, где проживают значительные русскоговорящие меньшинства, они считают себя главными кандидатами стать следующими на линии огня.

Что говорят о российской угрозе в Литве

"Я воспринимаю сегодняшнюю ситуацию как большой соблазн для России напасть на Запад и страны НАТО, поскольку они видят нашу нерешительность в поддержке Украины", – сказала экс-президент Литвы Даля Грибаускайте, встречавшаяся с Путиным во время пребывании в должности.

Грибаускайте также назвала нынешние колебания по поводу помощи Украине "большой стратегической и тактической ошибкой, потому что рано или поздно он (Путин – ред.) увидит окно возможностей и пойдет на это".

По ее словам, уже слишком поздно для сдерживания, вместо этого необходимо усилить защиту – и срочно.

"Потому что у нас не будет даже дня. Внешние территории имеют ширину 300 километров, и речь идет не о днях или неделях, а о часах", — подчеркнула экс-президент Латвии.

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте

Грибаускайте известна своим ястребиным голосом в отношении России. Но подобные призывы о необходимости готовиться к войне поступают и из других стран, например из Норвегии и Швеции, которая вслед за Финляндией находится в процессе вступления в Альянс, превращая Балтийское море в "озеро НАТО".

В странах Балтии жалуются, что некоторые члены НАТО до сих пор не осознают угрозу

НАТО усиливает свое присутствие посредством боевых групп в каждом из трех балтийских государств. Но лидеры этих государств жалуются, что некоторые члены Альянса, похоже, до сих пор не осознают угрозу.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сетует на тот факт, что через 10 лет после согласия союзников по Альянсу тратить 2% ВВП на оборону, многие до сих пор испытывают недостаток, несмотря на угрозу войны.

"И почему? Я думаю, потому что эта война кажется очень далекой, и некоторые лидеры все еще могут думать, что вам не нужно тратить это на оборону, потому что угроза не столь реальна", — сказала Каллас в интервью 16 января.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас / Фото: Associated Press

Как страны Балтии готовятся к войне с Россией

Балтийские страны не ждут других. Они увеличивают расходы на оборону, покупают системы ПВО и береговой обороны, ракетные установки HIMARS и рассматривают возможность более широкого призыва в армию.

Эстония, например, являлась крупнейшим покупателем 155-мм артиллерийских снарядов в ЕС в прошлом году. Они согласились построить сотни бункеров вдоль российской границы. Латвия же ненадолго рассматривала минирование этой территории, прежде чем отказаться от идеи.

Страны Балтии также приняли другие меры. Так, Латвия усилила критерии проживания для некоторых россиян, а Эстония выслала главу православной церкви в Таллинне за деятельность против государства.

Москва внимательно следит за всем этим.

"События, которые сейчас происходят в Латвии и других странах Балтии, когда российский народ выбрасывают, очень серьезные и оказывают непосредственное влияние на безопасность нашей страны", – заявил Путин.

Президент России Владимир Путин / Фото: Associated Press

По оценкам западных спецслужб, есть от трех до пяти лет, прежде чем Россия может представлять угрозу после возобновления военной машины в случае прекращения боевых действий в Украине.

Но военный командующий Эстонии генерал Херем высоко оценивает возможности России.

"Россия пока не готова вступать в военный конфликт с НАТО. Это произойдет не сегодня или завтра. Но даже через год или полгода они могут сделать с нами что-то ужасное. Им не нужно идти на Варшаву или Берлин, или даже Таллин. Это может принять форму небольшой военной агрессии", – оценил эстонский генерал.

Напомним, немецкое издание Bild сообщило, что якобы получило доступ к тайному документу Минобороны Германии. Согласно ему, эскалация между НАТО и Россией может состояться уже в феврале 2024 года.

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