"Тенденции изменились": ВОЗ заявила о переходе мира к третьей волне COVID-19

"Тенденции изменились": ВОЗ заявила о переходе мира к третьей волне COVID-19

Одним из главных факторов начала новой волны стал "Дельта"-штамм коронавируса.

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреесус заявил, что мир находится на ранней стадии третьей волны коронавируса.

Об этом он сообщил 14 июля на 8-м заседании Комитета по чрезвычайным ситуациям по СOVID-19.

По его словам, еще недавно мир наблюдал снижение количества случаев COVID-19 и смертности на фоне растущих показателей вакцинации в Европе и Северной Америке.

"Сейчас тенденции изменились, и сейчас мы находимся на ранней стадии третьей волны. Прошедшая неделя стала четвертой подряд, когда количество случаев COVID-19 росло во всём мире. И после 10 недель спада смертность снова растет", — отметил Гетреесус.

Гендиректор ВОЗ констатировал, что вирус продолжает эволюционировать, что приводит к появлению большего количества его вариантов. Одним из основных факторов распространения заражения является "Дельта"-штамм коронавируса.

"Сейчас вариант Delta находится в более 111 странах, и мы ожидаем, что вскоре он станет доминирующим штаммом COVID-19, который циркулирует по всему миру, если это еще не так", — заявил Гебреесус.

Напомним, штамм "Дельта", который впервые обнаружили в Индии, зафиксирован минимум в 111 странах и территориях. В ВОЗ сообщают, что за последнюю неделю (5-11 июля) наблюдалось увеличение количества новых случаев коронавируса в мире на 10% по сравнению с предыдущей неделей. Число заболевших составило 2996 465. Во всем мире заболеваемость COVID-19 росла в среднем ежедневно сообщалось о более 400 тыс. случаев по сравнению с 370 тыс. За предыдущую неделю.

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