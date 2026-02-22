Экстаксист стал координатором диверсий в Европе / © Pexels

Реклама

Для теневой войны в Европе Кремль вербует бывших таксистов и криминалитет.

Об этом говорится в расследовании The New York Times.

Со ссылкой на материалы и источники в спецслужбах нескольких европейских стран, авторы сообщают, что россияне расширяют кампанию диверсий против европейских союзников Украины с привлечением к операциям не кадровых разведчиков, а представителей криминальной среды. Одним из ключевых исполнителей такой «теневой войны» западные спецслужбы называют 42-летнего Алексея Колосовского — бывшего таксиста с юга России.

Реклама

Диверсии РФ по всей Европе

По данным западных чиновников, Колосовский координировал сеть исполнителей, причастных к серии поджогов и диверсий в Польше, Литве, Германии и Великобритании. Речь идет, в частности, о поджоге торгового центра вблизи Варшавы, где пострадали более тысячи предприятий, пожаре в магазине IKEA в Вильнюсе, а также попытке заложить зажигательные устройства на грузовых самолетах в нескольких странах.

Следователи считают, что сделки происходили под контролем российской военной разведки ГРУ. При этом сам Колосовский не кадровый офицер спецслужб. Его в этой схеме описывают как «посредника» или «поставщика услуг», организующего логистику, подбор исполнителей и передачу оборудования.

Ставка на криминал

По информации NYT, Колосовский имеет связи с группировками, связанными с угоном авто, хакерством и торговлей поддельными документами. Его сеть действовала через Telegram, где вербовали исполнителей — среди них были и иностранцы.

Европейские чиновники отмечают, что после массового выслания сотен российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже, Москве стало сложнее действовать традиционными методами. Поэтому Кремль все чаще возлагается на криминальные структуры и лиц с двойной лояльностью.

Реклама

«Мы работаем в пространстве между миром и войной. Россия тестирует нас в „серой зоне“ методами, не дотягивающими до формального акта войны», — заявила глава британской разведки MI6 Блейз Метревели.

Эскалация саботажа

По оценкам западных спецслужб, последние атаки свидетельствуют о переходе Кремля к более рискованным и потенциально смертоносным методам. В частности, в 2024 году зажигательное устройство, заложенное в грузы DHL в Лейпциге, могло взорваться в воздухе, что привело бы к масштабной катастрофе.

Расследования указывают на причастность подразделений российской разведки, ответственных за диверсии за границей. После начала полномасштабной войны против Украины эти структуры были усилены, а направление саботажа стало одним из ключевых в противостоянии с Западом.

Теневая война продолжается

В Кремле традиционно отрицают причастность к диверсиям. Однако в Европе все чаще говорят о системной кампании дестабилизации, направленной на подрыв поддержки Украины и раскол западного единства.

Реклама

Эксперты отмечают, что использование криминальных сетей позволяет России сохранять формальную дистанцию от операций и усложняет юридическое доказывание причастности государства.

Впрочем, на Западе признают, что уровень агрессивности таких операций растет, а серая зона между войной и миром становится все более опасной для Европы.

Напомним, весной 2025 года в Германии были арестованы три гражданина Украины, подозреваемые в шпионаже и подготовке взрывных атак в рамках гибридной кампании, связанной с российскими спецслужбами.

Ранее ранее в Польше было предъявлено обвинение двум диверсантам в деле масштабного пожара в торговом центре Marywilska 44 в Варшаве. По данным следствия, за поджогом стояли российские спецслужбы.