Российский нефтяной танкер. Иллюстративное изображение

Российский «теневой флот» нефтяных танкеров, которые пытаются обойти западные санкции, может нанести катастрофический вред окружающей среде в водах Великобритании.

Об этом сообщает британское издание Express со ссылкой на эксперта компании морской разведки.

Угрозу представляют опасно старые суда, которые Россия использует уже около 20 лет, для тайной продажи нефти для финансирования войны в Украине.

Сообщается, что более 90 таких танкеров проходили мимо побережья Великобритании за последние 12 месяцев, угрожая катастрофическим. разливом нефти.

Главный специалист по обработке данных компании морской разведки Pole Star Global Салим Хан предупредил, что после 20 лет эксплуатации судна могут пострадать от усталости металла, коррозии корпуса и структурного разрушения.

«Российский теневой флот — это тикающая бомба замедленного действия, вопрос не в том, произойдет ли катастрофический разлив, а в том, когда», — подчеркнул эксперт.

Западные компании не эксплуатируют танкеры более 15 лет, а судам со сроком эксплуатации более 25 лет запрещено заходить в британские порты из соображений безопасности.

Хотя почти все танкеры теневого флота России сейчас находятся под санкциями Великобритании и ее союзников, суда под фальшивым флагом, связанные с тайными операциями, были замечены у британского побережья.

Некоторые из них были идентифицированы как имеющие возраст до 27 лет, а их структурные повреждения могут привести к утечке десятков тысяч тонн нефти.

По оценкам Pole Star Global, за последний год через прибрежные и международные воды Великобритании было перевезено российской нефти на сумму до 6,8 миллиарда фунтов стерлингов. В целом Москва заработала в прошлом году около 174 миллиардов фунтов стерлингов на продаже ископаемого топлива по всему миру.

Напомним, на фоне войны на Ближнем Востоке, которая привела к подорожанию нефти, Соединенные Штаты на 30 дней сняли ограничения на покупку российской нефти и нефтепродуктов, находящихся на морских судах.