"Теневой флот" Путина разрастается под носом у Запада: как Кремль обходит санкции и бросает вызов НАТО

Теневой флот РФ / © СБУ

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Россия нашла новый способ оградить свой «теневой флот» от арестов в международных водах. В ответ на жесткие меры стран НАТО и Евросоюза Москва начала массово перерегистрировать под свой государственный флаг танкеры, ранее использовавшиеся для нелегальной транспортировки нефти.

Об этом пишет издание The Independent.

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По данным аналитиков Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), с января 2025 по июнь 2026 года судовой реестр России вырос более чем на треть — с 280 до 382 судов (на 36%).

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Это стало прямым ответом на задержание и арест танкеров-нарушителей европейскими и американскими службами. Сам Владимир Путин публично раскритиковал меры Запада против нелегальных судов, назвав их «с пиратством и грабежом».

Как Кремль блокирует рычаги влияния НАТО

Ранее «теневой флот» использовал флаги «удобных» или открытых реестров (например, Панамы, Камеруна или Коморских Островов) из-за низких затрат и размытых требований к собственности. Однако под дипломатическим давлением США и ЕС такие страны как Барбадос и Палау полностью исключили из своих реестров подсанкционные танкеры, а Панама сократила их количество почти на две трети.

Утратившие флаг суда юридически считаются незастрахованными и безгосударственными. Именно это позволяло ВМС стран НАТО действовать решительно. К примеру, в июне британские силы задержали в Ла-Манше подсанкционный танкер Smyrtos именно после того, как Камерун аннулировал его регистрацию. Всего с конца 2023 года Великобритания и ЕС наложили санкции более чем на 650 судов, привлеченных к перевозке нефти из РФ, Ирана и Венесуэлы.

Иммунитет под русским флагом

Сужение возможностей заставило Кремль действовать агрессивно и поднять на танкерах свой флаг. Более 87% судов, добавленных в российский реестр в последнее время, уже находились под международными санкциями.

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По выводам экспертов CREA, как только судно получает официальное знамя Российской Федерации, оно становится практически неприкосновенным для европейских военно-морских сил в международных водах. Это фактически нивелирует правовые механизмы, используемые странами Запада и НАТО для перехвата нелегальных танкеров.

Теневая нефтяная система Путина продолжает функционировать в режиме реального времени непосредственно у границ европейских государств, нанося удар по всей архитектуре западных санкций.

Ранее мы писали, что Кремль изменяет тактику гибридного давления на Запад и расширяет географию потенциальных ударов. Если ранее ключевой угрозой считалось прямое нападение на страны Балтии, то сейчас Россия готовится действовать с моря, включая южные, западные и северные границы Европейского Союза и НАТО. Об этом говорится в свежем отчете ISW.

По данным источников в Минобороны Литвы, Москва рассматривает возможность использования гражданских судов и контейнеровозов в Средиземном море для запуска ударных дронов типа Гербера по территории Испании, Франции и Италии. В то же время Датская служба оборонной разведки отмечает, что ограниченное военное нападение на сухопутные границы стран НАТО вблизи РФ пока маловероятно, однако Кремль существенно интенсифицирует «гибридную войну» — от кибератак до диверсий на море.

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Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что применит закон Грэмма об «адских санкциях» против России «в случае необходимости». Об этом он сказал, выступая на Генеральной ассамблее ООН.

«На прошлой неделе, в честь сенатора Линдси Грэма, я подписал новый важный закон, принятый Конгрессом. Он дает мне значительные новые полномочия по установлению тарифов. И если это будет необходимо, я вынужден буду их использовать», — заявил президент США.

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