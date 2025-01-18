"Теневой президент США": Маску готовят кабинет возле Трампа, как это повлияет на Украину

До инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа остаются считанные часы. Уже 20 января Дональд Трамп официально зайдет в Белый дом как новый глава Америки. С тех пор как он победил на президентских выборах, от него буквально ни на шаг не отходит самый богатый человек мира Илон Маск. Он уже арендует коттедж на территории резиденции Трампа и активно участвует в формировании его офиса. Почему Илон Маск стал правой рукой Трампа и как это отразится на Украине.

Об этом в эксклюзиве TSN.UA рассказала Людмила Труфин.

До инаугурации новоизбранного президента США остаются считанные часы. Уже 20 января Дональд Трамп официально зайдет в Белый дом как новый глава Америки. С тех пор как он победил на президентских выборах, от него буквально ни на шаг не отходит самый богатый человек мира Илон Маск. Он уже арендует коттедж на территории резиденции Трампа и активно участвует в формировании его офиса. Почему Илон Маск стал правой рукой Трампа и как это повлияет на Украину – расскажу за мгновение. С вами новости тсн юэй и я. Подписывайтесь на наш канал и жмите по вкусу, а мы переходим к новостям.

Маск и Департамент эффективности правительства

Это, наверное, один из самых обсуждаемых сегодня вопросов. По информации The New York Times, Маск будет пользоваться офисными помещениями прямо возле Белого дома. Там разместится Департамент эффективности правительства, который возглавят Илон Маск и Вивек Рамасвами – американский предприниматель индийского происхождения и владелец биофармацевтической кампании. Несмотря на название, Департамент эффективности правительства не будет являться правительственной структурой, а значит, не будет финансироваться из американского федерального бюджета. Это такая популистская инициатива, потому что во время предвыборной кампании Трампа Маск обещал сократить до 2 трлн долларов все бюджетные расходы США. Этим и должен заниматься новоиспеченный департамент. Правда, на днях Маск предположил, что вряд ли 2 трлн. долларов – это подъемная цель.

Тайная связь Маска с россиянами

Илон Маск – самый богатый человек мира с состоянием 400 млрд долларов, владелец и основатель семи компаний, учитывая SpaceX, Tesla и соцсеть Х – родился в Южной Африке. Уже в 17 лет он переехал в Канаду, а затем и в США. SpaceX Маск основал в 2002 году (она стала его третьей компанией после PayPal и еще одной, производившей программное обеспечение) сразу после того, как россияне отказались продать ему свои ракеты. Это известная история, о которой рассказали бывший заместитель NASA Лори Гарвер и соучредитель SpaceX Джим Кантрелл. Илон Маск приезжал в Россию в 2001 году, чтобы купить российские ракеты для своего будущего космического проекта. По их словам, тогда Маску чуть не плюнули в лицо, что и побудило его основать SpaceX и лишить NASA в зависимости от "Роскосмоса". Да и сам Маск подтверждал публично, что трижды ездил в Россию, чтобы купить ракеты и впоследствии улететь на Марс.

"И я могу вам сказать, что было довольно странно туда ездить и говорить российским ракетным войскам, что я хочу купить две самые большие межконтинентальные баллистические ракеты, но они могут одновременно оставить себе ядерное оружие… Они подумали, что я сумасшедший. Но у меня были деньги"

Регулярные контакты Маска с Путиным

Эта история имела место четверть века тому назад. Многие из окружения Маска говорили, что с тех пор он был полон враждебности к русским. Однако уже в октябре 2024 появилась информация, что Илон Маск поддерживает регулярные контакты с Путиным. И это все тянется еще с конца 2022 года, сообщило издание The Wall Street Journal, ссылаясь на американскую разведку. Отчасти это подтвердил пресс-секретарь Путина Песков. По его словам, Путин и Маск говорили только раз, обсуждая космос и технологии будущего. Однако и это не все.

“Илон Маск и глава Кремля продолжали общаться и в течение 2024 года, когда Маск начал подвергать сомнению дальнейшую поддержку Украины со стороны США и стал активным сторонником и агитатором Трампа на выборах. А однажды Путин даже попросил Маска не разворачивать Starlink на Тайване. Еще раньше, в августе 2024 года, американские СМИ сообщили, что за покупкой Маском бывшего Twitter стоят российские деньги.

В декабре 2024 года The Wall Street Journal и The Guardian сообщили, что как глава SpaceX, Илон Маск не имеет доступа к секретной информации наивысшего уровня из-за употребления наркотиков и контактов с иностранными гражданами. Хотя сам Маск и опроверг эти публикации в прессе, издания со ссылкой на источники сообщили, что Маск курил марихуану в общественных местах и говорил, что имеет рецепт психоделического кетамина.

"В 2018 году он принял несколько таблеток кислоты на вечеринке, организованной в Лос-Анджелесе. В следующем году он веселился под "волшебными" грибами на западе в Мексике"

Маска в европейские выборы

Действительно, если послушать эфиры и интервью Илона Маска, создается впечатление, что он не в своем уме. Так, например, во время прямого эфира с лидером пророссийской и правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" Алис Вайдель 9 января Маск заявил, что "любая уважающая себя цивилизация должна иметь по крайней мере две планеты".

"Я предполагаю, что будут случаи, когда будущие марсиане действительно придут, помогут и спасут нас, когда возникнет чрезвычайная ситуация, так же, как Америка помогала спасти остальной мир во время Первой и Второй мировых войн и Холодной войны"

Его разговор с Алис Вайдель – это не только легитимизация пророссийской партии чуть больше, чем за месяц до досрочных выборов в ФРГ, которые пройдут 23 февраля. Кстати, сейчас, по разным соцопросам, эта партия – на втором месте с 21% поддержки. Эфир Маска из Вайделя стал также апогеем его публичной поддержки пророссийской партии. Месяц назад на своей странице в Х Илон Маск начал поддерживать ее, мол, "лишь "Альтернатива для Германии" может спасти Германию". А во время эфира с Вайделем он сказал:

"Американский народ требует перемен. Я рекомендую людям в Германии сделать то же самое. Я действительно настоятельно рекомендую людям голосовать за "Альтернативу для Германии"".

В знак протеста более 60 немецких университетов и исследовательских организаций ушли из соцсети Х. Минобороны и бундесвер временно приостановили распространение контента на своих страницах в Х, отдав предпочтение WhatsApp. Страницы германских правительственных структур в Х еще работают. Однако по словам пресс-секретаря правительства Кристиане Гоффман, решение о возможном отказе от Х обсуждается чуть ли не каждый день. Администрация Бундестага начала проверку высказываний Маска во время эфира из Вайделя, не нарушают ли они немецкий закон о политических партиях. А топовые немецкие политики и чиновники публично призвали Илона Маска встретиться с ними, чтобы услышать из первых уст, какие же на самом деле нарративы продвигает "Альтернатива для Германии".

Вмешательство в выборы и распространение фейков

Как пишет El Pais, для своих преданных последователей Илон Маск является гением и провидцем – современным Леонардо да Винчи, как его назвал президент Аргентины Хавьер Милей. Действительно, хорошо быть гением и самым богатым человеком в мире, когда в твоем портфеле много американских госзаказов на сотни миллиардов долларов. Другие же обвиняют его в вмешательстве в выборы в других странах и распространении откровенных фейков и лжи. И это правда, ведь на Х Маск имеет более 212 млн подписчиков, что эквивалентно населению Германии, Испании, Италии, Португалии и Греции вместе взятых.

Нападки Маска на британское правительство

Испанская пресса совсем не случайно пишет об Илоне Маске. Дело в том, что Amazon Kuiper, предоставляющая высокоскоростной интернет через низкоорбитальные спутники и являющийся непосредственным конкурентом Starlink Маска, получила правительственное разрешение на работу в Испании. То же касается и правительства Кира Стармера в Британии, против которого Илон Маск начал настоящую волну хейта и дезинформации с целью его свергнуть. Маск даже запустил голосование в Х относительно того, "должны ли США спасти Британию от тиранического правительства". Правительство Стармера готовит новые правила регулирования деятельности криптовалют и искусственного интеллекта в стране. Также он ведет переговоры с Amazon Kuiper о доступе в интернет через низкоорбитальные спутники, который уже внедряется в Испании. Подтверждений, что нападки Маска на британское правительство связаны с защитой его бизнес-интересов, нет. Однако владелец Х опубликовал десятки сообщений в соцсети, критикуя британские власти в нежелании расследовать случаи насилия над детьми. Более того, Маск лично обвинил Стармера в умалчивании этих преступлений, когда тот возглавлял Королевскую прокуратуру.

Правительство лейбористов во главе с Киром Стармером действительно отказалось от расследования случаев насилия над детьми в городах на севере Англии. Однако аргументировал это тем, что местная полиция справится с этим лучше. Но Илон Маск, извратив и исказив информацию, запустил настоящую информационную кампанию против британского правительства. Точно так же он действовал в конце декабря 2024 года, когда Конгресс США принимал очередную временную бюджетную резолюцию во избежание "шатдауна" – остановки финансирования всех американских госучреждений. Тогда Маск опубликовал 92 сообщения в Х. К примеру, в одном из них он отмечал, что "этим законопроектом мы финансируем лаборатории биооружия".

Что может поссорить Трампа и Маска

Волну хейта против бюджетной резолюции Маск прекратил, когда добился, чтобы из текста законопроекта убрали запрет на инвестиции в китайские компании. Многие эксперты прогнозируют, что именно политика Администрации Трампа по отношению к Китаю станет тем поворотным моментом, который и поссорит Маска с будущим кабинетом Трампа. Ведь Китай является основным рынком для Tesla, владеющей заводом в Шанхае. А противодействие Китаю является ключевым приоритетом во внешнеполитической программе Трампа.

На скандальной пресс-конференции в Мар-а-Лаго 7 января, где Трамп озвучил территориальные претензии на Канаду, Гренландию и Панамский канал, избранный 47-й президент также сказал, что Маск "очень умный парень и делает очень хорошую работу", и не знает о его выпады в сторону европейских лидеров. А в декабре 2024 года, когда по соцсетям прокатилась волна мемов о том, что на самом деле Трампом и США руководит Маск, избранный 47-й американский президент опроверг подобные упреки, подчеркнув, что "Маск никогда не станет президентом, потому что не родился в этой стране". Однако, несмотря на заявления и оправдания Дональда Трампа, никто не знает, каким на самом деле будет влияние Илона Маска на внутреннюю и внешнюю политику США после инаугурации. Президент Франции Эммануэль Макрон уже подверг публичной критике действия Илона Маска, назвав попытки его вмешательства во внутренние дела других стран вызовом 21 века.

"Если бы кто сказал нам десять лет назад, что владелец одной из крупнейших мировых социальных сетей будет поддерживать новый реакционный интернационал и будет непосредственно вмешиваться в выборы, в частности в Германии, кто бы мог себе это представить?"

Правда, премьер Италии Джорджа Мэлони, которая 11 января встретилась с Трампом в его резиденции во Флориде, наоборот, заявила, что Маск не является "опасным для демократии".

"Настоящее вмешательство в выборы происходит, когда богатые люди используют ресурсы для финансирования партий и ассоциаций во всем мире, чтобы влиять на политику, как в случае с Джорджем Соросом. Проблема в том, что Маск богат и влиятелен? Или в том, что он не левый?"

Хотя то, что сейчас делает Илон Маск – это использование информационного ресурса Х и других платформ для продвижения конкретных пророссийских и ультраправых партий в других странах, что является прямым иностранным вмешательством.

Напомним, ранее мы писали о том, почему Илон Маск стал правой рукой Трампа и как это повлияет на Украину.

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