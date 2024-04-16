Каждый раз больные превосходят сами себя.
На росТВ в очередной раз выступили психопаты с высказываниями об украинцах. Так, местные пропагандисты считают, что в Украине "нет людей, способных адекватно оценивать Россию".
Об этом пишет журналист Денис Казанский.
Сплошная психбольница
Мол, последние 20 лет наше государство строилось "на основе теории расового превосходства". Да-да, очередные крики о нацизме.
"Ею пропитаны мозги у всего руководства. Она делает с ними те же истории, которые когда-то делала с гитлеровцами", – уверяет сумасшедший.
По его словам, украинцев так воспитывают: если есть расовое превосходство россиян, то чего о них думать?
"Какая психушка...", — резюмировал Казанский.
Напомним, россияне продолжают искать пропагандистов на ВТО.
Читайте также: