Каждый раз больные превосходят сами себя.

На росТВ в очередной раз выступили психопаты с высказываниями об украинцах. Так, местные пропагандисты считают, что в Украине "нет людей, способных адекватно оценивать Россию".

Об этом пишет журналист Денис Казанский.

Российские пропагандисты взывают о том, что украинцев воспитывают в духе "расового превосходства"

Сплошная психбольница

Мол, последние 20 лет наше государство строилось "на основе теории расового превосходства". Да-да, очередные крики о нацизме.

"Ею пропитаны мозги у всего руководства. Она делает с ними те же истории, которые когда-то делала с гитлеровцами", – уверяет сумасшедший.

По его словам, украинцев так воспитывают: если есть расовое превосходство россиян, то чего о них думать?

"Какая психушка...", — резюмировал Казанский.

Напомним, россияне продолжают искать пропагандистов на ВТО.

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