"Теперь у них появился флот": талибы с гранатометами покатались на лодочках-лебедях в парке

У пользователей Сети снимки вызвали смех.
В соцсетях появились фото представителей движения "Талибан" на озере Банди-Амир в Афганистане, которые катаются с гранатометами на лодках в виде лебедей.
Снимки опубликовал британский военный журналист Джейк Ханрахан.
По данным журналиста, фото были сделаны в национальном парке Банди-Амир, который является одной из главных достопримечательностей в стране.
"Талибан" в провинции Бамиан. Эти фото настоящие", — подписал пост журналист.
В свою очередь у пользователей сети снимки вызвали смех:
- Я не могу поверить, что мы оставили им наши лодки,
- Из этого можно сделать хорошую обложку для музыкального альбома;
- Теперь у них появился флот;
- Срочно: Талибан заявляет, что теперь у него есть регулярный флот, готовый защитить себя от любой дальнейшей агрессии.
Напомним:
- В Сети появились кадры того, как талибы после захвата столицы Афганистана Кабула, ездят на детских машинках на ярмарке с автоматами на коленях.