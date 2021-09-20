"Теперь у них появился флот": талибы с гранатометами покатались на лодочках-лебедях в парке

"Теперь у них появился флот": талибы с гранатометами покатались на лодочках-лебедях в парке

У пользователей Сети снимки вызвали смех.

В соцсетях появились фото представителей движения "Талибан" на озере Банди-Амир в Афганистане, которые катаются с гранатометами на лодках в виде лебедей.

Снимки опубликовал британский военный журналист Джейк Ханрахан.

По данным журналиста, фото были сделаны в национальном парке Банди-Амир, который является одной из главных достопримечательностей в стране.

"Талибан" в провинции Бамиан. Эти фото настоящие", — подписал пост журналист.

В свою очередь у пользователей сети снимки вызвали смех:

Я не могу поверить, что мы оставили им наши лодки,

Из этого можно сделать хорошую обложку для музыкального альбома;

Теперь у них появился флот;

Срочно: Талибан заявляет, что теперь у него есть регулярный флот, готовый защитить себя от любой дальнейшей агрессии.

Напомним:

В Сети появились кадры того, как талибы после захвата столицы Афганистана Кабу ла, ездят на детских машинках на ярмарке с автоматами на коленях.

Новости мира: в захваченном талибами Кабуле прогремел взрыв

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