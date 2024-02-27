"Теперь все понятно": кадрами из скандального сериала агитируют голосовать за Путина

Теперь ясно, зачем в РФ так пиарили скандальный сериал о подростковом бандитизме конца 1980-х. Вся эта громкая история со "Словом пацана" – для пиара кремлевского диктатора Путина.

Скандальный российский сериал "Слова пацана", популяризирующий бандитизм и подростковую жестокость, кремлевские пропагандисты используют в предвыборной агитации Путина.

Из кадров "Слова пацана" смонтировали агитационные ролики для "выборов" в РФ. Видео уже распространили в Сети.

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В ролике звучит песня "Пыяла", в которой исполнительница вместо слов на татарском языке призывает россиян приходить голосовать, "чтобы быть пацаном и не остаться чушпаном". Она просит россиян прийти на выборы, чтобы не вернулись "бардак и безработица 1990-х".

Кроме того, в пропагандистском ролике звучит лозунг из фильма "Брат-2" "сила в правде", которым россияне оправдывают агрессию в Украине.

Скриншот из пропагандистского видеоролика смонтированного из отрывков сериала

Также отмечается, что для россиян "пин**сы (американцы. – Ред.) не указ, а зло".

Скриншот из пропагандистского видеоролика смонтированного из отрывков сериала

И хотя в видео прямо не призывают голосовать за Путина, месседж, который именно диктатор "вытащил" Россию из нищеты и бандитизма 1990-х годов, активно используют кремлевские пропагандисты. Пропагандистские СМИ убеждают россиян, что именно благодаря Путину они якобы стали "хорошо жить", а если диктатор потеряет власть, будет еще хуже, чем в 1990-е.

Хотя о каком преодолении бедности может идти речь, если российские оккупанты, побывав в Украине, поражены уровнем жизни наших людей и "тянут" к себе "на болота" все, что можно, даже унитазы.

Другой миф – преодоление бандитизма в РФ. Судя по рассказам российских зеков, отправленных в "мясные штурмы" и попавших в украинский плен, бандитизм в России процветает до сих пор.

Ранее в российских так называемых оппозиционных СМИ писали, что сериал "Слова пацана" был выпущен специально к выборам Путина в РФ.

"По мнению Кремля, "Слово пацана" рассказывает о "качественных изменениях жизни в России как устойчивом тренде" (то есть, пожалуй, о том, что в 2020-х россияне живут лучше, чем советские люди в 1980-х), — говорится в статье.

Напомним, Минкульт выпустил заявление по поводу недопустимости распространения нового скандального российского сериала "Слово пацана" среди украинской молодежи.

Психолог Юлия Святенко указала на опасность этого сериала для юных украинцев.

ТСН.ua пытался разобраться, почему на этот сериал "подсела" украинская молодежь.