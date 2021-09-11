Теракт и падения башен-близнецов в США 20 лет назад: как 11 сентября вызвало эпоху политических потрясений

Теракт и падения башен-близнецов в США 20 лет назад: как 11 сентября вызвало эпоху политических потрясений

Террористы направили два самолета в северную и южную башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.

20 лет назад в Ньйо-Йорке в США 11 сентября 2001 года с помощью захваченных пассажирских самолетов произошел террористический акт (также известный как 9/11). В результате нападения погибли 2996 человек, более 6000 получили ранения.

Теракт стал крупнейшим в истории по количеству жертв; инфраструктура понесла убытки на сумму не менее 10 млрд долларов США.

Как все происходило

Утром 11 сентября 2001 четыре группы террористов-смертников, общим количеством 19 человек, захватили 4 пассажирских авиалайнера, вылетевших из аэропортов в северо-восточной части США и направлялись в Калифорнию. Каждая группа террористов имела минимум одного члена, прошедшего начальную летную подготовку. Террористы направили оба самолета в северную и южную башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. После этого внутри зданий вспыхнул пожар. Огонь расплавил несущие стальные конструкции, из-за чего здания просто упали.

Associated Press

Третий самолет террористы направили в здание Пентагона, расположенную неподалеку от Вашингтона, что привело к частичной разрушения западной части штаб-квартиры министерства обороны США. Пассажиры и команда четвёртого авиалайнера (рейс 93 United Airlines), узнав о судьбе других самолетов, атаковали похитителей и довели самолет до катастрофы в безлюдном поле близ городка Шанксвилл, штат Пенсильвания.

Associated Press

Последствия теракта

Уничтожение Всемирного торгового центра и прилегающей инфраструктуры нанесло серьезный ущерб экономике Нижнего Манхэттена, в частности, повлияло на мировые рынки. Территорию после падения башен-близнецов розчищувалы полтора года. Пентагон был отремонтирован в течение года после теракта.

Associated Press

В теракте заподозрили "Аль-Каиду" во главе с Усама бен Ладеном. Президент США Джордж Буш объявил войну терроризму, а войска США вторглись на территорию Афганистана, чтобы сместить талибов, которые укрывали представителей "Аль-Каиды".

Многие страны после теракта усилили свое антитеррористическое законодательство. Сам Усама бен Ладен мотивом теракта назвал поддержку США Израиля, присутствие американских войск в Саудовской Аравии и санкции против Ирака.

Associated Press

Бен Ладена спецназовцы США ликвидировали в мае 2011 года в Пакистане, где он скрывался.

Теперь на месте башен-близнецов располагается реконструированный One World Trade Center, торжественное открытие которого состоялось 3 ноября 2014.

На протяжении 20 лет войска США находились на территории Афганистана. В этом году они окончательно покинули территорию страны.

Напомним, что президент США Джо Байден призвал американцев к единству во время своего выступления по случаю 20-й годовщины терактов 11 сентября (также известных как 9/11).

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