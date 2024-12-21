Теракт на Магдебургской ярмарке в Германии: среди жертв есть украинка

Пострадавшая находится в тяжелом состоянии в одной из германских клиник.

Среди жертв теракта на Магдебургской ярмарке в Германии есть 52-летняя гражданка Украины.

Об этом сообщает отечественный МИД.

"Среди жертв нападения на рождественскую ярмарку в Магдебурге есть гражданка Украины 1972 г.р. Она находится в тяжелом состоянии в одной из немецких клиник", – говорится в сообщении.

Посольство Украины в ФРГ и украинские консулы уверяют, что находятся на связи с клиникой и оказывают необходимую помощь.

Напомним, что вечером 20 декабря в немецком Магдебурге автомобиль врезался в рождественскую ярмарку. Пятеро человек погибли, еще более 200 получили травмы.

По информации СМИ, мужчина, устроивший теракт в Магдебурге, родом из Саудовской Аравии и работал в клинике.

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