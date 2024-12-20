Теракт на рождественской ярмарке: десятки людей пострадали от наезда автомобиля (видео)

По словам очевидцев, автомобиль въехал прямо в толпу между лотками и промчался в направлении ратуши.

Вечером в пятницу, 20 декабря, в немецком городе Магдебург мужчина на автомобиле въехал в толпу людей на рождественской ярмарке. Десятки людей стали жертвами аварии, называемой террористическим актом.

Опубликованное в Интернете видео с камеры наблюдения свидетельствует об умышленном наезде.

На опубликованных кадрах видно, что примерно 400 метров автомобиль несется сквозь толпу людей, не успевающих отскочить из-под колес.

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По информации немецкого издания Bild, которая официально не подтверждена, в результате нападения погибли по меньшей мере одиннадцать человек. По данным службы спасения, речь идет о 60-80 раненых.

По словам очевидцев, автомобиль въехал прямо в толпу между лотками и промчался в направлении ратуши. Люди в панике разбегались.

В городской администрации сообщают, что в результате наезда погиб по меньшей мере один человек. Кроме того, 15 человек получили тяжелые ранения, 37 – средней тяжести и 16 – легкие травмы.

Впоследствии глава правительства земли Саксония-Анхальт Райнер Газелофф в разговоре с журналистами сообщил о двух погибших - взрослом и маленьком ребенке.

После совершенного наезда полиция задержала водителя.

По информации СМИ, речь идет о мужчине из Саудовской Аравии, 1974 года рождения. Говорят, что незадолго до нападения он арендовал автомобиль. О его причастности к исламистским движениям ничего неизвестно. В 2006 году он переехал в Германию, работал врачом в Бернбурге и имеет разрешение на постоянное проживание.

Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал нападение на платформе X.

“Сообщения из Магдебурга говорят о чем-то плохом. Мои мысли с жертвами и их семьями. Мы рядом с вами и людьми Магдебурга. Я благодарю преданных спасателей в эти тревожные часы”, — написал он.

Напомним, в начале ноября на севере Германии арестовали 17-летнего парня, который готовил теракт на рождественской ярмарке — он должен был совершить наезд на людей грузовиком.

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