Теракт у синагоги в Иерусалиме унес жизни 7 человек: в арабских районах Израиля устроили празднование

Террорист, расстреливавший людей из пистолета, был ликвидирован во время перестрелки израильской полицией. Им оказался известный член палестинской террористической организации ХАМАС.

В пятницу, 27 января, по меньшей мере семь человек погибли и еще 10 получили ранения в результате теракта возле синагоги в районе Неве-Яаков в Иерусалиме. Полиция ликвидировала стрелка, которым оказался местный житель.

Как сообщает Jerusalem Post, террорист открыл огонь по людям, выходившим из синагоги Атерет Авраама после пятничной вечерней молитвы.

Стрелец был идентифицирован как известный член ХАМАС Фади Айеш, живший в восточном иерусалимском районе Шуафат.

Также читайте Израиль нанес авиаудар по боевикам ХАМАС в ответ на обстрел.

Он попытался скрыться с места происшествия на автомобиле и стрелял в сторону израильских полицейских. Офицеры открыли огонь и убили его.

Спикер полиции сообщил, что террорист был ликвидирован в течение пяти минут после получения первого звонка с сообщением о стрельбе.

Начальник полиции Иерусалимского округа Дорон Тургеман назвал этот теракт самым кровавым за последние годы. По его словам, террорист действовал один, но правоохранители прочесывают территорию в поисках сообщников.

Представитель ХАМАС Хазем Касем заявил, что "эта операция является ответом на преступление, совершенное оккупантами в Дженине, и естественным ответом на преступные действия оккупантов".

Среди погибших — 40-летняя женщина, скончавшаяся в больнице вскоре по прибытии в тяжелом состоянии. Еще двое раненых в возрасте 20 и 30 лет находятся в критическом и тяжелом состоянии. Среди пострадавших также 14-летний подросток.

В Дженнине и других арабских городах по всему Израилю в ответ на инцидент наблюдали празднование, включая фейерверки и стрельбу в воздух.

Напомним, ранее в Иерусалиме, у Стены Плача, террорист обстрелял автобус. В результате семь человек пострадали, двое из них получили серьезные ранения.

Читайте также: