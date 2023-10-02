Теракт в Анкаре: Турция в ответ нанесла авиаудар по курдским боевикам на севере Ирака

В турецком ведомстве подчеркнули, что "террористам не удастся избежать ответственности".

Турецкая авиация провела военную воздушную операцию на севере Ирака и атаковала курдских боевиках в ответ на теракт в Анкаре возле здания Министерства внутренних дел.

Об этом сообщает Министерство обороны Турции.

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Согласно данным, операцию провели 1 октября в 21:00 по местному времени.

"Турецкие вооруженные силы поразили пещеры, укрытия и склады в регионах Метина, Хакурк, Кандил и Гара на севере Ирака, которые, как считает ведомство, контролируются террористами, связанными с Рабочей партией Курдистана (PKK) и Союзом общин Курдистана (KCK) "В общей сложности было уничтожено 20 целей ", — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что "террористам не удастся избежать ответственности". Турецкие военные "будут их в дальнейшем".

Минобороны Турции объяснило, что ударили по курдским боевикам "в соответствии с правом на самооборону, которое предусматривает статья 5 Устава ООН, чтобы прекратить террористические нападения и обезопасить свою границу".

Напомним, утром 1 октября в столице Турции Анкаре возле построек парламента и Министерства внутренних дел раздался взрыв. По данным МВД, это был теракт. Один из смертников взорвал себя, другого – ликвидировали. Ответственность за теракт взяли на себя курдские боевики.

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