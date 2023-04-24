Теракт в центре Иерусалима: водитель протаранил толпу во время церемонии в память о погибших солдатах

Террорист Хатем Абу Неймех, житель восточного Иерусалима, до сих пор не известный силам безопасности, но испытывавший в анамнезе психические расстройства.

Об этом сообщает Jpost.

В результате теракта ранены семь человек. Среди пострадавших обнаружили мужчину 70 лет. Он находится в тяжелом состоянии. Кроме него правоохранители сообщили о 30-летней женщине, находящейся в состоянии средней тяжести, 50-летнем мужчине и двух 25-летних парнях, получивших легкие ранения. Все пострадавшие были госпитализированы в медицинские центры.

По словам медиков одного из пострадавших госпитализировали из-за шока.

Террорист был идентифицирован как 39-летний Хатем Абу Неймех. Его застрелил гражданский, находившийся на месте происшествия.

"Нападавший был женатым отцом пятерых детей, которого не было известно силовикам, но он имел психические заболевания", — добавили в полиции.

Там добавили, что теракт произошел в районе площади Давидка, в центре Иерусалима.

По данным полиции, нападающий прибыл на перекресток и ускорился, намеренно сбил пешеходов, в том числе переходивших улицу. Затем он сбавил скорость во время движения задним ходом и остановился, после чего вооруженный стоящий неподалеку гражданский застрелил его.

Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху, выступавший на церемонии Дня памяти в Иерусалиме, продолжавшейся рядом с местом поии, сказал, что этот теракт напомнил о страданиях, которые испытало Государство Израиль.

Тем временем в Мали произошел тройной теракт. Там известно о 9 погибших 60 раненых.

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