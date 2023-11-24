В столице Ирландии Дублине вспыхнули антимусульманские беспорядки после того, как в четверг, 23 ноября, мужчина напал на людей вблизи одной из школ. В результате несколько человек, среди них дети, получили ранения.

Об этом пишет BBC Украина.

В Дублине начались беспорядки

Через несколько часов после инцидента улицы Дублина начали пестрить недовольными. Толпа скандировала антииммигрантские лозунги и устроила стычки с полицией.

На этом митингующие не остановились. Они подожгли полицейские автомобили и автобусы и грабили магазины.

Полиция города задержала 34 человека за участие в беспорядках.

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Правоохранители почти сразу задержали нападающего с ножом. Власти пока не разглашают личные данные подозреваемого, в то же время антииммигрантские настроенные активисты заявили, что он — иностранец.

Сами же протестующие собрались недалеко от города, на котором произошел инцидент.

Массовые беспорядки в Дублине. Фото: Reuters

Комиссар полиции Дрю Гаррис сказал, что люди радикализировались через социальные сети и Интернет. Как следствие — повреждены одиннадцать автомобилей полиции, а также подожжены транспортные средства, в том числе три автобуса и трамвай. Мятежники ограбили 13 магазинов.

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Главный суперинтендант полиции Патрик МакМенамин назвал четверговые беспорядки "беспричинным бандитизмом".

Представитель полиции Лиам Джерати во время пресс-конференции сообщил, что, хотя расследование еще на ранней стадии, полиция уверена, что нападение не было террористическим актом.

Что известно о нападении мужчины с ножом

Инцидент произошел около 13:40 по местному времени на Парнелл-сквер-Ист, возле одной из самых оживленных улиц города О'Коннелл-стрит, где расположена неподалеку начальная школа.

Среди пострадавших – мужчина, женщина и трое маленьких детей. Тяжелые раненые получили женщина и одна из девушек.

Массовые беспорядки в Дублине. Фото: Reuters

Шивон Кирни, оказавшаяся рядом и ставшая свидетелем инцидента рассказала, что вместе с еще одним прохожим они обезоружили мужчину с ножом.

"Недолго думая, я просто перебежала дорогу, чтобы помочь", – сказала она.

Впоследствии мужчина оказался на земле, к его задержанию присоединились и другие люди.

"Мы вместе с одной американкой организовали вокруг него круг и сказали, что будем ждать полицию", — рассказала свидетельница.

Между тем в России спецслужбы задержали жителя так называемой ДНР по фамилии Тюлюбаев по обвинению в попытке покушения на руководство одной из воинских частей в Краснодарском крае РФ. Традиционно заказчиком теракта назвали "представителей украинских спецслужб".

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