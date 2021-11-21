Теракт в Иерусалиме: палестинец открыл стрельбу по людям у Храмовой горы

Теракт в Иерусалиме: палестинец открыл стрельбу по людям у Храмовой горы

Один человек погиб.

В Иерусалиме в Старом городе 21 ноября палестинец открыл стрельбу по прохожим.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Нападение было совершено на Цепной улице (недалеко от Храмовой горы), отделяющей мусульманский квартал от еврейского.

В результате ранения получили пять человек: один умер, еще двое гражданских в разном состоянии тяжести также получили легкие ранения двое полицейских. Террористу удалось ликвидировать, но его сообщник исчез.

WATCH: В настоящее время terrorist attack took place meters из Western Wall Plaza в #Jerusalem. Шпоры петли на Western Wall Live Feed & Police могут запустить ходьбу вниз.

Four people injured: 1 critically, 1 moderately and 2 lightly. The terrorist taken down. pic.twitter.com/60JQK389cS — StandWithUs (@StandWithUs) November 21, 2021

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что раненые были доставлены в больницы "Адаса Ар а-Цофим", "Адаса Эйн-Керем" и "Шаарей Цедек".

Впоследствии стало известно имя застреленного террориста. Это 42-летний Фад Абу Шхаде из лагеря беженцев Шуафат (северо-восточная окраина Иерусалима). По данным службы безопасности, Шхаде был активистом ХАМАСа. Руководство которого заявило, что приветствуют действия "героя", совершившего нападение на израильтян в Старом городе Иерусалима.

Отметим несколько дней до этого, израильские силовики застрелили палестинского подростка после того, как он с ножом напал на офицеров.