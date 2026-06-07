- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 135
- Время на прочтение
- 1 мин
Теракт в Израиле — есть погибшие и пострадавшие (фото)
Стрельба произошла в трех отдельных районах в центральном Израиле, недалеко от палестинского города Калькилия.
По меньшей мере, один человек погиб, несколько раненых в центральной части Израиля в результате стрельбы. В полиции заявили о теракте.
Об этом сообщает Reuters.
Израильская служба Магог Давид Адом (MDA) сообщила, что мужчина в возрасте около 30 лет погиб на заправке в городе Кохав Яир, расположенном вдоль зеленой линии, разграничивающей Израиль от оккупированного Западного Берега. Пять других людей на по меньшей мере три отдельных участках также ранены, двое из них — в тяжелом состоянии.
Полиция заявила, что нейтрализовала подозреваемого после того, как было найдено транспортное средство, которое, по их мнению, было причастно к нападению.
Источник безопасности Израиля сообщил, что подозреваемый — израильский гражданин из Таибы, арабского города, расположенного к северу от Кохав Яир.
Премьер-министр Беньямин Нетаньяху провел оперативную оценку ситуации после нападения, сообщил его офис.
Напомним, в США произошла стрельба на музыкальном фестивале в штате Огайо. Ранения получили по меньшей мере 12 человек, двое из них находятся в критическом состоянии.