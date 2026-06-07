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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Теракт в Израиле — есть погибшие и пострадавшие (фото)

Стрельба произошла в трех отдельных районах в центральном Израиле, недалеко от палестинского города Калькилия.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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На месте стрельбы

На месте стрельбы / © Associated Press

По меньшей мере, один человек погиб, несколько раненых в центральной части Израиля в результате стрельбы. В полиции заявили о теракте.

Об этом сообщает Reuters.

Израильская служба Магог Давид Адом (MDA) сообщила, что мужчина в возрасте около 30 лет погиб на заправке в городе Кохав Яир, расположенном вдоль зеленой линии, разграничивающей Израиль от оккупированного Западного Берега. Пять других людей на по меньшей мере три отдельных участках также ранены, двое из них — в тяжелом состоянии.

Полиция заявила, что нейтрализовала подозреваемого после того, как было найдено транспортное средство, которое, по их мнению, было причастно к нападению.

На месте стрельбы / © Associated Press

На месте стрельбы / © Associated Press

Источник безопасности Израиля сообщил, что подозреваемый — израильский гражданин из Таибы, арабского города, расположенного к северу от Кохав Яир.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху провел оперативную оценку ситуации после нападения, сообщил его офис.

Напомним, в США произошла стрельба на музыкальном фестивале в штате Огайо. Ранения получили по меньшей мере 12 человек, двое из них находятся в критическом состоянии.

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Дата публикации
Количество просмотров
135
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