Теракт в "Крокус Сити": главный рупор Кремля уже пообещал отомстить украинцам

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, исполняющий роль "главного рупора" Кремля в соцсетях, объявил о возможной причастности украинской власти к теракту, совершенному неизвестными лицами в подмосковном концертном зале "Крокус Сити".

В своем сообщении в Telegram-канале он пообещал "киевскому режиму" ответить "смертью за смерть".

Кремлевский шут заявил, что террористы понимают лишь ответный террор, поэтому российские власти должны отвечать за смерти россиян "тотальными казнями террористов и репрессиями против их семей".

“Если будет установлено, что это террористы киевского режима, поступать с ними и их идейными вдохновителями иначе – невозможно. Все они должны быть найдены и безжалостно уничтожены как террористы. Включая официальных лиц государства, которое совершило такое злодеяние”, — пригрозил верный приспешник Путина.

Вслед за "рупором Кремля" слово взял русский "православный олигарх", приближенный к патриарху Кириллу Константин Малофеев. Он призвал нанести по Украине ядерный удар в ответ на теракт в "Крокусе"

“Давайте дадим мирному населению Украины 48 часов, чтобы покинуть города и, наконец, закончим эту войну победным разгромом противника. С использованием всех сил и средств”, – написал он в соцсети.

Реакция МИД Украины

После таких заявлений российских официальных лиц МИД Украины вынужден был опубликовать отдельное заявление, в котором категорически отвергает обвинения в причастности Украины к стрельбе в концертном зале "Крокус Сити" в подмосковном Красногорске.

В ведомстве называют обвинение спланированной провокацией Кремля с целью дальнейшего нагнетания антиукраинской истерии в российском обществе, создание условий для усиления мобилизации российских граждан для участия в преступной агрессии против нашего государства и дискредитации Украины в глазах международного сообщества.

"Призываем международное сообщество решительно отвергнуть лживые российские обвинения в якобы причастности Украины к стрельбе в Красногорске и усилить поддержку нашего государства в противостоянии преступной российской агрессии", — говорится в сообщении.

Напомним, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина "совершенно точно не имеет никакого отношения к этим событиям" и призвал Российскую Федерацию остановиться в терроризме как методе ведения войны против своего населения и против Украины.

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