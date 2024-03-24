Теракт в "Крокус Сити Холл": аналитики ISW назвали ответственными

Террористическая группировка "Исламское государство" с большой вероятностью причастна к теракту в музыкальном центре "Крокус Сити Холл" в Подмосковье.

Об этом идет речь в свежем отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Американские специалисты отмечают, что власти РФ заявили о якобы задержании четырех нападающих и еще семи человек, которые якобы причастны к теракту в концертном зале, где погибли по меньшей мере 133 гражданских лица. РосСМИ также распространили кадры, на которых силовики допрашивают людей, которые либо плохо говорят по-русски, либо общаются через переводчиков.

Источники из РФ в основном утверждают, что все нападающие являются гражданами Таджикистана. Между тем спикер министерства внутренних дел (МВД) России Ирина Волк убеждает, что ни один из лиц, по утверждению российских властей, совершивших нападение, не являются гражданами РФ.

"ISW считает, что ответственность за нападение на "Крокус Сити Холл" вполне вероятно несет Исламское государство. Информационное агентство ИД "Amaq" взяло на себя ответственность за атаку ночью против 22 марта, утверждая, что боевики напали на "большое собрание христиан" на окраине Москвы, "убив и ранив сотни людей, а также нанеся большие разрушения... прежде чем они (нападающие — Ред.) безопасно пошли на свои базы", — говорится в отчете ISW.

Позже "Amaq" опубликовало размытое изображение четырех боевиков перед флагом ИГ. Якобы именно они и совершили "жесточайшую атаку за последние годы".

По данным ISW, сам способ проведения атаки также отвечает предварительным нападениям ИД. В частности, терактам в Париже в 2015 году.

"Боевики ИГ в "Крокус Сити Холли" и некоторые из тех, кто принимал участие в парижских атаках 2015-го, скрылись с места нападения, а впоследствии некоторое время скрывались от сил безопасности", — подчеркнули аналитики.

Кроме того, в ISW считают, что нападение на "Крокус Сити Холл" мог совершить афганское отделение "Исламского государства" — "Исламское государство Хорасан" (ИД-Х). Этот филиал совершил не менее четырех громких атак за пределами Центральной Азии за последние 18 месяцев.

"Утверждение о том, что атака на "Крокус Сити Холл" была операцией под чужим флагом, не согласуются с доказательствами, полученными ISW во время самой атаки, а также с другими сообщениями о предыдущих внешних атаках ИГИЛ, которые ISW освещали с = с момента появления Исламское государство, а также с характером заявлений ИГИЛ после атаки", — говорится в аналитическом отчете.

Американские специалисты отмечают: маловероятно то, что ИГ осуществила бы атаку по приказу украинских спецслужб, как утверждают некоторые российские источники

"Информационное агентство "Amaq" является центральным информационным органом ИГ. Оно не стало бы лживо заявлять о нападении, которое могло быть совершено одним христианским государством против другого, так как последствия нападения ИГ по приказу преимущественно христианской страны повредили бы авторитету ИД среди салафитско-джихадистского сообщества", – заявляют в ISW.

Как сообщалось, Reuters сообщает, что разведка США подтверждает причастность ИГ к теракту в РФ. Кроме того, боевики ИГ сами подтвердили, что информагентству Aamaq, что это они организовали теракт в Подмосковье.

Напомним, ФСБ заявили о задержании четырех подозреваемых в нападении на "Крокус Сити Холл" у границы с Украиной. Мол, у задержанных были "соответствующие контакты на украинской стороне". В украинском ГУР отреагировали на заявления из Москвы. Представитель разведки Андрей Юсов говорит, что обвинение ФСБ — это "ложь и попытка привлечь украинский след со стороны российского режима".

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