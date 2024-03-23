Теракт в "Крокус Сити Холл": ФСБ заявила, что задержала всех четырех подозреваемых

Директор российской ФСБ Александр Бортников заявил о задержании 11 человек, в том числе четырех из них подозревают в совершении теракта в "Крокус Сити Холли" в Подмосковье.

Об этом сообщают РосСМИ со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В частности, среди задержанных якобы четыре террориста, участвовавших в нападении и расстреле людей в "Крокус Сити". Отмечается: Бортников доложил президенту-диктатору Владимиру Путину, что бюро работает над обнаружением пособий террористов.

Отметим, что росСМИ и различные Telegram-каналы обнародовали информацию о том, что в Брянской области РФ были задержаны два гражданина Таджикистана с вероятными участниками теракта. Их авто остановили возле поселка, расположенного недалеко от границы Беларуси и Украины. В машине находились 6 человек, четырем из них удалось скрыться. МИД Таджикистана жестко отреагировал и заявил, что не получал от официальных властей информацию о причастности их граждан.

Напомним, 22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошла стрельба. Инцидент произошел в начале выступления группы "Пикник". По последним данным Следственного комитета РФ, в ходе теракта 22 марта погибли более 90 человек.

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