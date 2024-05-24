Теракт в "Крокус Сити Холл": ФСБ заявляет о причастности украинской разведки

ФСБ России вновь заявляет о якобы "украинском следе" в теракте в "Крокус Сити Холл" под Москвой, который произошел 22 марта.

Об этом заявил глава ФСБ Александр Борников.

Он обвинил причастным к стрельбе в концертном холле украинское Главное управление разведки. Мол, украинская разведка имеет к этому "непосредственное отношение".

По словам Бортникова, следствие продолжается. Кроме того, по делу о теракте в "Крокус Сити Холл" задержаны уже более 20 человек, в том числе исполнители и пособники.

Директор ФСБ также заявил, что подготовительные действия, финансирование, нападение и уход террористов координировались через Интернет членами группировки "Вилаят Хорасан" (запрещенная в России террористическая организация), находившиеся в афгано-пакистанской зоне.